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    • «Алавес» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    «Алавес» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Алавес
    31.03.2024, воскресенье, 19:30
    Испания. Примера, 30 тур
    0 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Реал Сосьедад
    59' Х. Пачеко
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Алавес
    1
    Антонио Сивера
    ВР
    27
    Хави Лопес
    ЛЗ
    5
    Абдель Абкар
    ЦЗ
    16
    Рафа Марин
    ЦЗ
    2
    Андони Горосабель
    ПЗ
    8
    Антонио Бланко
    ЦП
    6
    Андер Гевара
    ЦП
    18
    Хон Гуриди
    ЦП
    11
    Луис Риоха
    (К) ЛВ
    22
    Карлос Висенте
    ПВ
    32
    Саму Омородион
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Реал Сосьедад
    1
    Алекс Ремиро
    ВР
    25
    Хави Галан
    ЛЗ
    5
    Игор Субельдия
    ЦЗ
    20
    Хон Пачеко
    ЦЗ
    18
    Хамари Траоре
    ПЗ
    4
    Мартин Субименди
    ЦП
    8
    Микель Мерино
    ЦП
    12
    Арсен Захарян
    АП
    7
    Андер Барренечеа
    ЛВ
    10
    Микель Оярсабаль
    (К) ЛВ
    14
    Такефуса Кубо
    ПВ
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Алавес
    31
    Хесус Овоно
    ВР
    3
    Рубен Дуарте
    ЛЗ
    7
    Алекс Сола
    ПЗ
    14
    Науэль Теналья
    ПЗ
    23
    Карлос Бенавидес
    ОП
    10
    Янис Хаджи
    АП
    21
    Абде Реббах
    ЛВ
    20
    Джулиано Симеоне
    ЛВ
    17
    Хебер Алькаин
    ПВ
    15
    Кике
    ЦФ
    29
    Joaquin Panichelli
    ЦФ
    Реал Сосьедад
    13
    Унаи Марреро
    ВР
    30
    Гаиска Айеса
    ВР
    17
    Киран Тирни
    ЛЗ
    15
    Урко Гонсалес
    ЦЗ
    6
    Ариц Элустондо
    ЦЗ
    39
    Хон Арамбуру
    ПЗ
    16
    Йон-Андер Оласагасти
    ЦП
    22
    Беньят Турриэнтес
    ЦП
    28
    Йон Магунаселайя
    АП
    11
    Шеральдо Бекер
    ПВ
    21
    Андре Силва
    ЦФ
    19
    Умар Садик
    ЦФ
    4-3-2-1
    1
    Сивера
    27
    Лопес
    5
    Абкар
    16
    Марин
    2
    Горосабель
    8
    Бланко
    6
    Гевара
    18
    Гуриди
    11
    Риоха
    22
    Висенте
    32
    Омородион
    4-2-3-1
    1
    Ремиро
    18
    Траоре
    5
    Субельдия
    20
    Пачеко
    25
    Галан
    4
    Субименди
    8
    Мерино
    14
    Кубо
    12
    Захарян
    10
    Оярсабаль
    7
    Барренечеа
    6
    Гевара
    23
    Бенавидес
    23
    Бенавидес
    6
    Гевара
    11
    Риоха
    21
    Реббах
    21
    Реббах
    11
    Риоха
    22
    Висенте
    20
    Симеоне
    20
    Симеоне
    22
    Висенте
    32
    Омородион
    15
    Кике
    15
    Кике
    32
    Омородион
    18
    Гуриди
    29
    29
    18
    Гуриди
    10
    Оярсабаль
    17
    Тирни
    17
    Тирни
    10
    Оярсабаль
    12
    Захарян
    22
    Турриэнтес
    22
    Турриэнтес
    12
    Захарян
    14
    Кубо
    11
    Бекер
    11
    Бекер
    14
    Кубо
    7
    Барренечеа
    21
    Силва
    21
    Силва
    7
    Барренечеа
    Остались в запасе
    Алавес
    Реал Сосьедад
    31
    Хесус Овоно
    ВР
    3
    Рубен Дуарте
    ЛЗ
    7
    Алекс Сола
    ПЗ
    14
    Науэль Теналья
    ПЗ
    10
    Янис Хаджи
    АП
    17
    Хебер Алькаин
    ПВ
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    13
    Унаи Марреро
    ВР
    30
    Гаиска Айеса
    ВР
    15
    Урко Гонсалес
    ЦЗ
    6
    Ариц Элустондо
    ЦЗ
    39
    Хон Арамбуру
    ПЗ
    16
    Йон-Андер Оласагасти
    ЦП
    28
    Йон Магунаселайя
    АП
    19
    Умар Садик
    ЦФ
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Остались в запасе
    31
    Хесус Овоно
    ВР
    3
    Рубен Дуарте
    ЛЗ
    7
    Алекс Сола
    ПЗ
    14
    Науэль Теналья
    ПЗ
    10
    Янис Хаджи
    АП
    17
    Хебер Алькаин
    ПВ
    Остались в запасе
    13
    Унаи Марреро
    ВР
    30
    Гаиска Айеса
    ВР
    15
    Урко Гонсалес
    ЦЗ
    6
    Ариц Элустондо
    ЦЗ
    39
    Хон Арамбуру
    ПЗ
    16
    Йон-Андер Оласагасти
    ЦП
    28
    Йон Магунаселайя
    АП
    19
    Умар Садик
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Статистика матча Алавес - Реал Сосьедад
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    3
    12
    Удары в створ
    0
    3
    Владение мячом %
    41
    59
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    3
    8
    Нарушения
    10
    15
    Офсайды
    3
    3
    Количество передач
    325
    471
    Сейвы
    2
    0
    Точность передач %
    67
    78
    Удары мимо ворот
    3
    6
    Блокированные удары
    0
    3
    Удары из пределов штрафной
    1
    10
    Удары из-за пределов штрафной
    2
    2
    xG (ожидаемые голы)
    0.25
    0.95
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Реала Сосьедад», 30-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес»«Реал Сосьедад»

    «Алавес» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    31.03.2024 11:37
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