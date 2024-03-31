Алавес
31.03.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Матч завершен
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Реал Сосьедад
59' Х. Пачеко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
27
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
11
Луис Риоха
(К) ЛВ
22
Карлос Висенте
ПВ
32
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
25
Хави Галан
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
20
Хон Пачеко
ЦЗ
18
Хамари Траоре
ПЗ
4
Мартин Субименди
ЦП
8
Микель Мерино
ЦП
12
Арсен Захарян
АП
7
Андер Барренечеа
ЛВ
10
Микель Оярсабаль
(К) ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Алавес
31
Хесус Овоно
ВР
3
Рубен Дуарте
ЛЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
10
Янис Хаджи
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
17
Хебер Алькаин
ПВ
15
Кике
ЦФ
29
Joaquin Panichelli
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
17
Киран Тирни
ЛЗ
15
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
39
Хон Арамбуру
ПЗ
16
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
22
Беньят Турриэнтес
ЦП
28
Йон Магунаселайя
АП
11
Шеральдо Бекер
ПВ
21
Андре Силва
ЦФ
19
Умар Садик
ЦФ
4-3-2-1
1
Сивера
27
Лопес
5
Абкар
16
Марин
2
Горосабель
8
Бланко
6
Гевара
18
Гуриди
11
Риоха
22
Висенте
32
Омородион
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Траоре
5
Субельдия
20
Пачеко
25
Галан
4
Субименди
8
Мерино
14
Кубо
12
Захарян
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
6
Гевара
23
Бенавидес
23
Бенавидес
6
Гевара
11
Риоха
21
Реббах
21
Реббах
11
Риоха
22
Висенте
20
Симеоне
20
Симеоне
22
Висенте
32
Омородион
15
Кике
15
Кике
32
Омородион
18
Гуриди
29
29
18
Гуриди
10
Оярсабаль
17
Тирни
17
Тирни
10
Оярсабаль
12
Захарян
22
Турриэнтес
22
Турриэнтес
12
Захарян
14
Кубо
11
Бекер
11
Бекер
14
Кубо
7
Барренечеа
21
Силва
21
Силва
7
Барренечеа
Остались в запасе
Алавес
Реал Сосьедад
31
Хесус Овоно
ВР
3
Рубен Дуарте
ЛЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
17
Хебер Алькаин
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
15
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
39
Хон Арамбуру
ПЗ
16
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
28
Йон Магунаселайя
АП
19
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
31
Хесус Овоно
ВР
3
Рубен Дуарте
ЛЗ
7
Алекс Сола
ПЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
10
Янис Хаджи
АП
17
Хебер Алькаин
ПВ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
30
Гаиска Айеса
ВР
15
Урко Гонсалес
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
39
Хон Арамбуру
ПЗ
16
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
28
Йон Магунаселайя
АП
19
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Алавес - Реал Сосьедад
2
2
Всего ударов по воротам
3
12
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Реала Сосьедад», 30-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».