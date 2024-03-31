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Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Реала Сосьедад», 30-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 19:30 по московскому времени.

Матч можно посмотреть на канале «Okko».

Также игру будет транслировать «Фонбет».