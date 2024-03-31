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    • «Сельта» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    «Сельта» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Сельта
    31.03.2024, воскресенье, 15:00
    Испания. Примера, 30 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Райо Вальекано
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Сельта
    25
    Висенте Гуаита
    ВР
    23
    Мануэль Санчес
    ЛЗ
    28
    Карлос Домингес
    ЦЗ
    2
    Карл Старфельт
    ЦЗ
    3
    Оскар Мингеса
    ЦЗ
    8
    Фран Белтран
    ЦП
    30
    Уго Сотело
    ЦП
    33
    Уго Альварес
    ЦП
    17
    Жонатан Бамба
    ЛВ
    10
    Яго Аспас
    (К) ЦФ
    18
    Йорген-Странд Ларсен
    ЦФ
    Райо Вальекано
    1
    Столе Димитриевски
    ВР
    3
    Пеп Чаваррия
    ЛЗ
    16
    Абдул Мумин
    ЦЗ
    20
    Иван Баллиу
    ПЗ
    21
    Пате Сисс
    ЦП
    23
    Оскар Валентин
    (К) ЦП
    17
    Унаи Лопес
    ЦП
    18
    Альваро Гарсия
    ЛВ
    7
    Иси Палазон
    ПВ
    19
    Хорхе де Фрутос
    ПВ
    34
    Серхио Камельо
    ЦФ
    Главный тренер
    Иньиго Перес
    Сельта
    13
    Иван Вильяр
    ВР
    4
    Унаи Нуньес
    ЦЗ
    20
    Кевин Васкес
    ПЗ
    22
    Хавьер Манкильо
    ПЗ
    5
    Ренато Тапиа
    ОП
    34
    Damian Rodriguez
    ЦП
    16
    Жаилсон
    ЦП
    24
    Мигель Родригес
    ПВ
    7
    Карлес Перес
    ПВ
    9
    Тадео Альенде
    ПВ
    12
    Анастасиос Дувикас
    ЦФ
    11
    Франко Серви
    ЦФ
    Райо Вальекано
    13
    Дани Карденас
    ВР
    12
    Луис Эспино
    ЛЗ
    4
    Мартин Паскуаль
    ЦЗ
    15
    Мигель Креспо
    ЦП
    2
    Андрей Рацу
    ЦП
    8
    Оскар Трехо
    АП
    11
    Ранди Нтека
    АП
    6
    Хосе Анхель Посо
    АП
    10
    Бебе
    ЛВ
    4-3-1-2
    25
    Гуаита
    23
    Санчес
    2
    Старфельт
    3
    Мингеса
    28
    Домингес
    8
    Белтран
    30
    Сотело
    33
    Альварес
    17
    Бамба
    18
    Ларсен
    10
    Аспас
    3-3-3-1
    1
    Димитриевски
    20
    Баллиу
    16
    Мумин
    3
    Чаваррия
    21
    Сисс
    23
    Валентин
    17
    Лопес
    19
    де Фрутос
    7
    Палазон
    18
    Гарсия
    34
    Камельо
    2
    Старфельт
    5
    Тапиа
    5
    Тапиа
    2
    Старфельт
    17
    Бамба
    7
    Перес
    7
    Перес
    17
    Бамба
    18
    Ларсен
    12
    Дувикас
    12
    Дувикас
    18
    Ларсен
    33
    Альварес
    11
    Серви
    11
    Серви
    33
    Альварес
    3
    Чаваррия
    12
    Эспино
    12
    Эспино
    3
    Чаваррия
    7
    Палазон
    15
    Креспо
    15
    Креспо
    7
    Палазон
    18
    Гарсия
    2
    Рацу
    2
    Рацу
    18
    Гарсия
    23
    Валентин
    6
    Посо
    6
    Посо
    23
    Валентин
    34
    Камельо
    10
    Бебе
    10
    Бебе
    34
    Камельо
    Остались в запасе
    Сельта
    Райо Вальекано
    13
    Иван Вильяр
    ВР
    4
    Унаи Нуньес
    ЦЗ
    20
    Кевин Васкес
    ПЗ
    22
    Хавьер Манкильо
    ПЗ
    34
    Damian Rodriguez
    ЦП
    16
    Жаилсон
    ЦП
    24
    Мигель Родригес
    ПВ
    9
    Тадео Альенде
    ПВ
    13
    Дани Карденас
    ВР
    4
    Мартин Паскуаль
    ЦЗ
    8
    Оскар Трехо
    АП
    11
    Ранди Нтека
    АП
    Главный тренер
    Иньиго Перес
    Остались в запасе
    13
    Иван Вильяр
    ВР
    4
    Унаи Нуньес
    ЦЗ
    20
    Кевин Васкес
    ПЗ
    22
    Хавьер Манкильо
    ПЗ
    34
    Damian Rodriguez
    ЦП
    16
    Жаилсон
    ЦП
    24
    Мигель Родригес
    ПВ
    9
    Тадео Альенде
    ПВ
    Остались в запасе
    13
    Дани Карденас
    ВР
    4
    Мартин Паскуаль
    ЦЗ
    8
    Оскар Трехо
    АП
    11
    Ранди Нтека
    АП
    Главный тренер
    Иньиго Перес
    Статистика матча Сельта - Райо Вальекано
    3
    3
    Всего ударов по воротам
    13
    8
    Удары в створ
    0
    2
    Владение мячом %
    61
    39
    Желтые карточки
    3
    3
    Угловые удары
    3
    2
    Нарушения
    12
    16
    Офсайды
    1
    1
    Количество передач
    568
    373
    Сейвы
    2
    0
    Точность передач %
    85
    78
    Удары мимо ворот
    8
    5
    Блокированные удары
    5
    1
    Удары из пределов штрафной
    8
    7
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    1
    xG (ожидаемые голы)
    0.71
    0.55
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Райо Вальекано», 30-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Райо Вальекано»

    «Сельта» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    31.03.2024 11:24
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