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Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Райо Вальекано», 30-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Райо Вальекано»