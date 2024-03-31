Сельта
31.03.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
0 : 0
Матч завершен
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Райо Вальекано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
25
Висенте Гуаита
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
28
Карлос Домингес
ЦЗ
2
Карл Старфельт
ЦЗ
3
Оскар Мингеса
ЦЗ
8
Фран Белтран
ЦП
30
Уго Сотело
ЦП
33
Уго Альварес
ЦП
17
Жонатан Бамба
ЛВ
10
Яго Аспас
(К) ЦФ
18
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
21
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
ПВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
34
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Сельта
13
Иван Вильяр
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
5
Ренато Тапиа
ОП
34
Damian Rodriguez
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
24
Мигель Родригес
ПВ
7
Карлес Перес
ПВ
9
Тадео Альенде
ПВ
12
Анастасиос Дувикас
ЦФ
11
Франко Серви
ЦФ
Райо Вальекано
13
Дани Карденас
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
4
Мартин Паскуаль
ЦЗ
15
Мигель Креспо
ЦП
2
Андрей Рацу
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
6
Хосе Анхель Посо
АП
10
Бебе
ЛВ
4-3-1-2
25
Гуаита
23
Санчес
2
Старфельт
3
Мингеса
28
Домингес
8
Белтран
30
Сотело
33
Альварес
17
Бамба
18
Ларсен
10
Аспас
3-3-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
16
Мумин
3
Чаваррия
21
Сисс
23
Валентин
17
Лопес
19
де Фрутос
7
Палазон
18
Гарсия
34
Камельо
2
Старфельт
5
Тапиа
5
Тапиа
2
Старфельт
17
Бамба
7
Перес
7
Перес
17
Бамба
18
Ларсен
12
Дувикас
12
Дувикас
18
Ларсен
33
Альварес
11
Серви
11
Серви
33
Альварес
3
Чаваррия
12
Эспино
12
Эспино
3
Чаваррия
7
Палазон
15
Креспо
15
Креспо
7
Палазон
18
Гарсия
2
Рацу
2
Рацу
18
Гарсия
23
Валентин
6
Посо
6
Посо
23
Валентин
34
Камельо
10
Бебе
10
Бебе
34
Камельо
Остались в запасе
Сельта
Райо Вальекано
13
Иван Вильяр
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
34
Damian Rodriguez
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
24
Мигель Родригес
ПВ
9
Тадео Альенде
ПВ
13
Дани Карденас
ВР
4
Мартин Паскуаль
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
13
Иван Вильяр
ВР
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
34
Damian Rodriguez
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
24
Мигель Родригес
ПВ
9
Тадео Альенде
ПВ
Остались в запасе
13
Дани Карденас
ВР
4
Мартин Паскуаль
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Сельта - Райо Вальекано
3
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Сельта» против «Райо Вальекано», 30-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».