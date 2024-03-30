Витебск
30.03.2024, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
2 : 3
Матч завершен
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Славия-Мозырь
4' А. Чиж (АГ)
6' К. Варданян
13' П. Чикида
35' П. Чикида
53' К. Кириленко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
18
Ян Скибский
ЛП
25
Вадим Ткаченко
ОП
20
Евгений Краснов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПП
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Славия-Мозырь
34
Артем Сороко
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
15
Андрей Шемрук
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
13
Владислав Полоз
ПВ
8
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Витебск
1
Дмитрий Гущенко
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
14
Захар Червяков
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
15
Владлен Аникеев
ЦФ
19
Nikita Vekhtev
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
4
Daniel Prudnik
ЦЗ
93
Георгий Бугулов
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
11
Юлий Кузнецов
ОП
5
Сергей Тихоновский
ЦП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
4-1-4-1
12
Харитонов
8
Мосесов
3
Жумаев
22
Егоров
4
Скитов
25
Ткаченко
18
Скибский
20
Краснов
7
Лисовский
55
Гирс
10
Варданян
3-2-1-2-2
34
Сороко
27
Чикида
12
Иванов
2
Чиж
31
Залеский
15
Шемрук
6
Дрош
13
Полоз
88
Кириленко
7
Грибовский
8
Ложкин
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
7
Лисовский
9
Теверов
9
Теверов
7
Лисовский
10
Варданян
15
Аникеев
15
Аникеев
10
Варданян
2
Чиж
93
Бугулов
93
Бугулов
2
Чиж
6
Дрош
5
Тихоновский
5
Тихоновский
6
Дрош
15
Шемрук
17
Котляров
17
Котляров
15
Шемрук
Остались в запасе
Витебск
Славия-Мозырь
1
Дмитрий Гущенко
ВР
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
14
Захар Червяков
ЦФ
19
Nikita Vekhtev
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
1
Алексей Козлов
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
4
Daniel Prudnik
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
11
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Дмитрий Гущенко
ВР
21
Юрий Половинкин
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
14
Захар Червяков
ЦФ
19
Nikita Vekhtev
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
22
Евгений Иваненко
ВР
4
Daniel Prudnik
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЛП
11
Юлий Кузнецов
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Витебск - Славия-Мозырь
1
3
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Славии Мозырь», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Славия Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».