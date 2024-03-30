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    • «Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Витебск» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Витебск
    30.03.2024, суббота, 16:00
    Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    2 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Славия-Мозырь
    4' А. Чиж (АГ)
    6' К. Варданян
    13' П. Чикида
    35' П. Чикида
    53' К. Кириленко
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Витебск
    12
    Дмитрий Харитонов
    ВР
    8
    Ян Мосесов
    ЛЗ
    22
    Семён Егоров
    ЦЗ
    3
    Вепа Жумаев
    ПЗ
    4
    Артем Скитов
    ПЗ
    18
    Ян Скибский
    ЛП
    25
    Вадим Ткаченко
    ОП
    20
    Евгений Краснов
    ЦП
    7
    Роман Лисовский
    ЦП
    55
    Дмитрий Гирс
    ПП
    10
    Карен Варданян
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Павлов
    Славия-Мозырь
    34
    Артем Сороко
    ВР
    12
    Алексей Иванов
    ЛЗ
    15
    Андрей Шемрук
    ЛЗ
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    27
    Павел Чикида
    ПЗ
    31
    Андрей Залеский
    ПЗ
    6
    Кристиан Дрош
    ЦП
    88
    Кирилл Кириленко
    ЛВ
    13
    Владислав Полоз
    ПВ
    8
    Владислав Ложкин
    ЦФ
    7
    Роман Грибовский
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Витебск
    1
    Дмитрий Гущенко
    ВР
    2
    Евгений Гулецкий
    ЛЗ
    21
    Юрий Половинкин
    ЦЗ
    23
    Никита Наумов
    ЦЗ
    14
    Захар Червяков
    ЦФ
    9
    Руслан Теверов
    ЦФ
    15
    Владлен Аникеев
    ЦФ
    19
    Nikita Vekhtev
    ЦФ
    Славия-Мозырь
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    4
    Daniel Prudnik
    ЦЗ
    93
    Георгий Бугулов
    ЦЗ
    49
    Александр Джигеро
    ЛП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    5
    Сергей Тихоновский
    ЦП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    17
    Павел Котляров
    ЛВ
    4-1-4-1
    12
    Харитонов
    8
    Мосесов
    3
    Жумаев
    22
    Егоров
    4
    Скитов
    25
    Ткаченко
    18
    Скибский
    20
    Краснов
    7
    Лисовский
    55
    Гирс
    10
    Варданян
    3-2-1-2-2
    34
    Сороко
    27
    Чикида
    12
    Иванов
    2
    Чиж
    31
    Залеский
    15
    Шемрук
    6
    Дрош
    13
    Полоз
    88
    Кириленко
    7
    Грибовский
    8
    Ложкин
    55
    Гирс
    2
    Гулецкий
    2
    Гулецкий
    55
    Гирс
    7
    Лисовский
    9
    Теверов
    9
    Теверов
    7
    Лисовский
    10
    Варданян
    15
    Аникеев
    15
    Аникеев
    10
    Варданян
    2
    Чиж
    93
    Бугулов
    93
    Бугулов
    2
    Чиж
    6
    Дрош
    5
    Тихоновский
    5
    Тихоновский
    6
    Дрош
    15
    Шемрук
    17
    Котляров
    17
    Котляров
    15
    Шемрук
    Остались в запасе
    Витебск
    Славия-Мозырь
    1
    Дмитрий Гущенко
    ВР
    21
    Юрий Половинкин
    ЦЗ
    23
    Никита Наумов
    ЦЗ
    14
    Захар Червяков
    ЦФ
    19
    Nikita Vekhtev
    ЦФ
    Главный тренер
    Александр Павлов
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    4
    Daniel Prudnik
    ЦЗ
    49
    Александр Джигеро
    ЛП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Остались в запасе
    1
    Дмитрий Гущенко
    ВР
    21
    Юрий Половинкин
    ЦЗ
    23
    Никита Наумов
    ЦЗ
    14
    Захар Червяков
    ЦФ
    19
    Nikita Vekhtev
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    4
    Daniel Prudnik
    ЦЗ
    49
    Александр Джигеро
    ЛП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    Главный тренер
    Александр Павлов
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Статистика матча Витебск - Славия-Мозырь
    1
    3
    Желтые карточки
    1
    3

    Смотреть прямую трансляцию матча «Витебск» против «Славии Мозырь», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Витебск» – «Славия Мозырь»

    Витебск-Слваия Мозырь смотреть онлайн 30 марта

    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2024 13:08
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