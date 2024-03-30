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    • «Нафтан» – «БАТЭ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Нафтан» – «БАТЭ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Нафтан
    30.03.2024, суббота, 14:00
    Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    БАТЭ
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Нафтан
    13
    Алексей Харитонович
    ВР
    21
    Игнатий Сидор
    ЦЗ
    88
    Артем Драбатович
    ЦЗ
    5
    Андрей Лебедев
    ЦЗ
    52
    Егор Кресс
    ОП
    7
    Михаил Колядко
    ЦП
    92
    Артем Щадин
    АП
    20
    Владимир Марухин
    ЛВ
    17
    Антон Сучков
    ЛВ
    11
    Игнат Пранович
    ПВ
    10
    Роман Папарига
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    БАТЭ
    23
    Владислав Игнатьев
    ВР
    24
    Владислав Русенчик
    ВР
    14
    Шериф Жимо
    ЛЗ
    3
    Руслан Хадаркевич
    ЦЗ
    4
    Александр Мартынов
    ЦЗ
    15
    Павел Пашевич
    ЦЗ
    17
    Андрей Потапенко
    ЛП
    9
    Александр Ануфриев
    АП
    10
    Олег Никифоренко
    ЛВ
    13
    Александр Шестюк
    ЦФ
    11
    Андрей Панюков
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Криушенко
    Нафтан
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Artemy Litvinov
    ЦЗ
    15
    Хетаг Бадоев
    ЦЗ
    4
    Александр Кучинский
    ЦЗ
    9
    Никита Некрасов
    ЛВ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    15
    Дмитрий Тамело
    ЦФ
    14
    Егор Шедько
    ЦФ
    БАТЭ
    35
    Arseni Skapets
    ВР
    25
    Никита Нескоромный
    ЛЗ
    98
    Матвей Свидинский
    ЦЗ
    84
    Егор Осипов
    ЦЗ
    68
    Данила Жулпа
    ЦП
    33
    Виктор Сотников
    ЦП
    28
    Кирилл Черноок
    АП
    27
    Роман Пилецкий
    ЛВ
    18
    Александр Шведчиков
    ЦФ
    3-1-1-3-2
    13
    Харитонович
    21
    Сидор
    88
    Драбатович
    5
    Лебедев
    52
    Кресс
    7
    Колядко
    17
    Сучков
    92
    Щадин
    11
    Пранович
    10
    Папарига
    20
    Марухин
    4-1-2-2
    23
    Игнатьев
    3
    Хадаркевич
    4
    Мартынов
    15
    Пашевич
    14
    Жимо
    17
    Потапенко
    9
    Ануфриев
    10
    Никифоренко
    11
    Панюков
    13
    Шестюк
    52
    Кресс
    15
    Бадоев
    15
    Бадоев
    52
    Кресс
    17
    Сучков
    9
    Некрасов
    9
    Некрасов
    17
    Сучков
    11
    Пранович
    15
    Тамело
    15
    Тамело
    11
    Пранович
    20
    Марухин
    14
    Шедько
    14
    Шедько
    20
    Марухин
    9
    Ануфриев
    28
    Черноок
    28
    Черноок
    9
    Ануфриев
    11
    Панюков
    27
    Пилецкий
    27
    Пилецкий
    11
    Панюков
    Остались в запасе
    Нафтан
    БАТЭ
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Artemy Litvinov
    ЦЗ
    4
    Александр Кучинский
    ЦЗ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    35
    Arseni Skapets
    ВР
    25
    Никита Нескоромный
    ЛЗ
    98
    Матвей Свидинский
    ЦЗ
    84
    Егор Осипов
    ЦЗ
    68
    Данила Жулпа
    ЦП
    33
    Виктор Сотников
    ЦП
    18
    Александр Шведчиков
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Криушенко
    Остались в запасе
    16
    Дмитрий Сай
    ВР
    77
    Artemy Litvinov
    ЦЗ
    4
    Александр Кучинский
    ЦЗ
    31
    Арсен Джиоев
    ЦФ
    Остались в запасе
    35
    Arseni Skapets
    ВР
    25
    Никита Нескоромный
    ЛЗ
    98
    Матвей Свидинский
    ЦЗ
    84
    Егор Осипов
    ЦЗ
    68
    Данила Жулпа
    ЦП
    33
    Виктор Сотников
    ЦП
    18
    Александр Шведчиков
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберт Рыбак
    Главный тренер
    Игорь Криушенко
    Статистика матча Нафтан - БАТЭ
    1
    Желтые карточки
    1
    0
    Угловые удары
    6
    10

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «БАТЭ», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «БАТЭ»

    Натфат-БАТЭ смотреть онлайн 30 марта

    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2024 12:22
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