Нафтан
30.03.2024, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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БАТЭ
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
20
Владимир Марухин
ЛВ
17
Антон Сучков
ЛВ
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
24
Владислав Русенчик
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
3
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
4
Александр Мартынов
ЦЗ
15
Павел Пашевич
ЦЗ
17
Андрей Потапенко
ЛП
9
Александр Ануфриев
АП
10
Олег Никифоренко
ЛВ
13
Александр Шестюк
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Artemy Litvinov
ЦЗ
15
Хетаг Бадоев
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
9
Никита Некрасов
ЛВ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
15
Дмитрий Тамело
ЦФ
14
Егор Шедько
ЦФ
БАТЭ
35
Arseni Skapets
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
84
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
28
Кирилл Черноок
АП
27
Роман Пилецкий
ЛВ
18
Александр Шведчиков
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Харитонович
21
Сидор
88
Драбатович
5
Лебедев
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
10
Папарига
20
Марухин
4-1-2-2
23
Игнатьев
3
Хадаркевич
4
Мартынов
15
Пашевич
14
Жимо
17
Потапенко
9
Ануфриев
10
Никифоренко
11
Панюков
13
Шестюк
52
Кресс
15
Бадоев
15
Бадоев
52
Кресс
17
Сучков
9
Некрасов
9
Некрасов
17
Сучков
11
Пранович
15
Тамело
15
Тамело
11
Пранович
20
Марухин
14
Шедько
14
Шедько
20
Марухин
9
Ануфриев
28
Черноок
28
Черноок
9
Ануфриев
11
Панюков
27
Пилецкий
27
Пилецкий
11
Панюков
Остались в запасе
Нафтан
БАТЭ
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Artemy Litvinov
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
35
Arseni Skapets
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
84
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Artemy Litvinov
ЦЗ
4
Александр Кучинский
ЦЗ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Остались в запасе
35
Arseni Skapets
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
84
Егор Осипов
ЦЗ
68
Данила Жулпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
18
Александр Шведчиков
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Нафтан - БАТЭ
1
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «БАТЭ», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «БАТЭ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».