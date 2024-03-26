Таджикистан
26.03.2024, вторник, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 4 тур
- : -
Не начался
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П1
4.3
Х
3.2
П2
2
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Саудовская Аравия
Статистика матча Таджикистан - Саудовская Аравия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча Таджикистан против Саудовская Аравии, отборочный матч к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Таджикистан – Саудовская Аравия
- Матч будет транслировать «Фонбет».