Греция
21.03.2024, четверг, 22:45
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
5 : 0
Матч завершен
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Казахстан
9' Т. Бакасетас (П)
15' Д. Пелкас
37' Ф. Иоаннидис
40' Д. Курбелис
85' Е. Тапалов (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Костас Мавропанос
ЦЗ
2
Джордж Балдок
ПЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
11
Тасос Бакасетас
АП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
8
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Казахстан
12
Игорь Шацкий
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Багдат Каиров
ПЗ
11
Ян Вороговский
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
7
Эльхан Астанов
ЛВ
9
Ислам Чесноков
ПВ
10
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Греция
13
Сократис Диудис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Лазарос Рота
ЦЗ
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
14
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Манолис Сиопис
ЦП
5
Андреас Бухалакис
ЦП
16
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
22
Христос Цолис
ЛВ
19
Георгиос Якумакис
ЦФ
9
Вангелис Павлидис
ЦФ
Казахстан
1
Бекхан Шайзада
ВР
15
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
6
Адилет Садыбеков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
16
Еркин Тапалов
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
14
Руслан Валиуллин
ЛВ
18
Александр Зуев
ЛВ
17
Абат Аимбетов
ЦФ
4-3-2-1
1
Влаходимос
21
Цимикас
17
Хацидиакос
4
Мавропанос
2
Балдок
20
Манталос
6
Курбелис
10
Пелкас
7
Масурас
11
Бакасетас
8
Иоаннидис
3-2-1-3-1
12
Шацкий
23
Эрланов
22
Марочкин
21
Бейсебеков
13
Каиров
4
Быстров
11
Вороговский
9
Чесноков
19
Зайнутдинов
7
Астанов
10
Самородов
2
Балдок
15
Рота
15
Рота
2
Балдок
17
Хацидиакос
14
Рецос
14
Рецос
17
Хацидиакос
11
Бакасетас
5
Бухалакис
5
Бухалакис
11
Бакасетас
8
Иоаннидис
18
Константелиас
18
Константелиас
8
Иоаннидис
10
Пелкас
19
Якумакис
19
Якумакис
10
Пелкас
21
Бейсебеков
6
Садыбеков
6
Садыбеков
21
Бейсебеков
13
Каиров
16
Тапалов
16
Тапалов
13
Каиров
7
Астанов
20
Оразов
20
Оразов
7
Астанов
9
Чесноков
18
Зуев
18
Зуев
9
Чесноков
10
Самородов
17
Аимбетов
17
Аимбетов
10
Самородов
Остались в запасе
Греция
Казахстан
13
Сократис Диудис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Манолис Сиопис
ЦП
16
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
22
Христос Цолис
ЛВ
9
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
1
Бекхан Шайзада
ВР
15
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
14
Руслан Валиуллин
ЛВ
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
13
Сократис Диудис
ВР
12
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
23
Манолис Сиопис
ЦП
16
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
22
Христос Цолис
ЛВ
9
Вангелис Павлидис
ЦФ
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
15
Данил Устименко
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
14
Руслан Валиуллин
ЛВ
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Греция - Казахстан
1
4
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
64
36
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
8
5
Смотреть прямую трансляцию матча Греция против Казахстана, 1/2 отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Греция – Казахстан
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Pari».