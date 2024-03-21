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    • Греция – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2024

    Греция – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2024

    Греция
    21.03.2024, четверг, 22:45
    Отбор ЧЕ-2024, 1/2 финала
    5 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Казахстан
    9' Т. Бакасетас (П)
    15' Д. Пелкас
    37' Ф. Иоаннидис
    40' Д. Курбелис
    85' Е. Тапалов (АГ)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Греция
    1
    Одиссеас Влаходимос
    ВР
    21
    Константинос Цимикас
    ЛЗ
    17
    Пантелис Хацидиакос
    ЦЗ
    4
    Костас Мавропанос
    ЦЗ
    2
    Джордж Балдок
    ПЗ
    20
    Петрос Манталос
    ЦП
    6
    Димитрис Курбелис
    ЦП
    10
    Димитриос Пелкас
    ЦП
    11
    Тасос Бакасетас
    АП
    7
    Георгиос Масурас
    ЛВ
    8
    Фотис Иоаннидис
    ЦФ
    Главный тренер
    Густаво Пойет
    Казахстан
    12
    Игорь Шацкий
    ВР
    23
    Темирлан Эрланов
    ЦЗ
    22
    Александр Марочкин
    ЦЗ
    21
    Абзал Бейсебеков
    ЦЗ
    4
    Марат Быстров
    ПЗ
    13
    Багдат Каиров
    ПЗ
    11
    Ян Вороговский
    ЦП
    19
    Бахтиер Зайнутдинов
    АП
    7
    Эльхан Астанов
    ЛВ
    9
    Ислам Чесноков
    ПВ
    10
    Максим Самородов
    ЦФ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Греция
    13
    Сократис Диудис
    ВР
    12
    Александрос Пасхалакис
    ВР
    15
    Лазарос Рота
    ЦЗ
    3
    Георгиос Цавеллас
    ЦЗ
    14
    Панайотис Рецос
    ЦЗ
    23
    Манолис Сиопис
    ЦП
    5
    Андреас Бухалакис
    ЦП
    16
    Анастасиос Хадзийованнис
    ЦП
    18
    Яннис Константелиас
    АП
    22
    Христос Цолис
    ЛВ
    19
    Георгиос Якумакис
    ЦФ
    9
    Вангелис Павлидис
    ЦФ
    Казахстан
    1
    Бекхан Шайзада
    ВР
    15
    Данил Устименко
    ВР
    3
    Роман Асранкулов
    ЛЗ
    2
    Сергей Малый
    ЦЗ
    6
    Адилет Садыбеков
    ЦЗ
    5
    Исламбек Куат
    ОП
    16
    Еркин Тапалов
    ОП
    8
    Асхат Тагыберген
    ЦП
    20
    Рамазан Оразов
    ЦП
    14
    Руслан Валиуллин
    ЛВ
    18
    Александр Зуев
    ЛВ
    17
    Абат Аимбетов
    ЦФ
    4-3-2-1
    1
    Влаходимос
    21
    Цимикас
    17
    Хацидиакос
    4
    Мавропанос
    2
    Балдок
    20
    Манталос
    6
    Курбелис
    10
    Пелкас
    7
    Масурас
    11
    Бакасетас
    8
    Иоаннидис
    3-2-1-3-1
    12
    Шацкий
    23
    Эрланов
    22
    Марочкин
    21
    Бейсебеков
    13
    Каиров
    4
    Быстров
    11
    Вороговский
    9
    Чесноков
    19
    Зайнутдинов
    7
    Астанов
    10
    Самородов
    2
    Балдок
    15
    Рота
    15
    Рота
    2
    Балдок
    17
    Хацидиакос
    14
    Рецос
    14
    Рецос
    17
    Хацидиакос
    11
    Бакасетас
    5
    Бухалакис
    5
    Бухалакис
    11
    Бакасетас
    8
    Иоаннидис
    18
    Константелиас
    18
    Константелиас
    8
    Иоаннидис
    10
    Пелкас
    19
    Якумакис
    19
    Якумакис
    10
    Пелкас
    21
    Бейсебеков
    6
    Садыбеков
    6
    Садыбеков
    21
    Бейсебеков
    13
    Каиров
    16
    Тапалов
    16
    Тапалов
    13
    Каиров
    7
    Астанов
    20
    Оразов
    20
    Оразов
    7
    Астанов
    9
    Чесноков
    18
    Зуев
    18
    Зуев
    9
    Чесноков
    10
    Самородов
    17
    Аимбетов
    17
    Аимбетов
    10
    Самородов
    Остались в запасе
    Греция
    Казахстан
    13
    Сократис Диудис
    ВР
    12
    Александрос Пасхалакис
    ВР
    3
    Георгиос Цавеллас
    ЦЗ
    23
    Манолис Сиопис
    ЦП
    16
    Анастасиос Хадзийованнис
    ЦП
    22
    Христос Цолис
    ЛВ
    9
    Вангелис Павлидис
    ЦФ
    Главный тренер
    Густаво Пойет
    1
    Бекхан Шайзада
    ВР
    15
    Данил Устименко
    ВР
    3
    Роман Асранкулов
    ЛЗ
    2
    Сергей Малый
    ЦЗ
    5
    Исламбек Куат
    ОП
    8
    Асхат Тагыберген
    ЦП
    14
    Руслан Валиуллин
    ЛВ
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Остались в запасе
    13
    Сократис Диудис
    ВР
    12
    Александрос Пасхалакис
    ВР
    3
    Георгиос Цавеллас
    ЦЗ
    23
    Манолис Сиопис
    ЦП
    16
    Анастасиос Хадзийованнис
    ЦП
    22
    Христос Цолис
    ЛВ
    9
    Вангелис Павлидис
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Бекхан Шайзада
    ВР
    15
    Данил Устименко
    ВР
    3
    Роман Асранкулов
    ЛЗ
    2
    Сергей Малый
    ЦЗ
    5
    Исламбек Куат
    ОП
    8
    Асхат Тагыберген
    ЦП
    14
    Руслан Валиуллин
    ЛВ
    Главный тренер
    Густаво Пойет
    Главный тренер
    Магомед Адиев
    Статистика матча Греция - Казахстан
    1
    4
    Всего ударов по воротам
    20
    14
    Удары в створ
    8
    2
    Владение мячом %
    64
    36
    Желтые карточки
    1
    4
    Угловые удары
    8
    5
    Нарушения
    10
    13
    Офсайды
    2
    0
    Количество передач
    493
    276
    Сейвы
    2
    4
    Точность передач %
    87
    74
    Удары мимо ворот
    7
    5
    Блокированные удары
    5
    7
    Удары из пределов штрафной
    14
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    6
    9
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча Греция против Казахстана, 1/2 отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта 2024, в 22:45 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Греция – Казахстан

    Греция – Казахстан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.03.2024 14:47
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