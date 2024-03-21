Саудовская Аравия
21.03.2024, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур
- : -
Не начался
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П1
1.35
Х
4.7
П2
10
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Таджикистан
Статистика матча Саудовская Аравия - Таджикистан
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча Саудовская Аравия против Таджикистана, отбор к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Саудовская Аравия – Таджикистан
- Матч будет транслировать «Pari».