Атлетик
16.03.2024, суббота, 23:00
Испания. Примера, 29 тур
Испания. Примера, 29 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.58
Х
3.9
П2
6.7
Реклама, 18+
Алавес
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Иньиго Леке
ЛЗ
4
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
24
Беньят Прадос
ЦП
11
Нико Уильямс
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
ЦП
12
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
27
Хави Лопес
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
11
Луис Риоха
ЦП
22
Карлос Висенте
ЦП
32
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
Алавес
4-5-1
1
Симон
17
Леке
4
Альварес
3
Вивиан
18
де Маркос
11
Уильямс
9
Уильямс
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
24
Прадос
12
Гурусета
4-5-1
1
Сивера
2
Горосабель
16
Марин
5
Абкар
27
Лопес
6
Гевара
8
Бланко
11
Риоха
22
Висенте
18
Гуриди
32
Омородион
Остались в запасе
Атлетик
Алавес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Атлетик - Алавес
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Алавес», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Pari».