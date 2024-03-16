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    • «Атлетик» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    «Атлетик» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Атлетик
    16.03.2024, суббота, 23:00
    Испания. Примера, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.58
    Х
    3.9
    П2
    6.7
    Реклама, 18+
    Алавес
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Атлетик
    1
    Унаи Симон
    ВР
    17
    Иньиго Леке
    ЛЗ
    4
    Ерай Альварес
    ЦЗ
    3
    Дани Вивиан
    ЦЗ
    18
    Оскар де Маркос
    ПЗ
    24
    Беньят Прадос
    ЦП
    11
    Нико Уильямс
    ЦП
    9
    Иньяки Уильямс
    ЦП
    16
    Иньиго Руис де Галаррета
    ЦП
    8
    Ойан Сансет
    ЦП
    12
    Горка Гурусета
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Алавес
    1
    Антонио Сивера
    ВР
    27
    Хави Лопес
    ЛЗ
    16
    Рафа Марин
    ЦЗ
    5
    Абдель Абкар
    ЦЗ
    2
    Андони Горосабель
    ПЗ
    6
    Андер Гевара
    ЦП
    18
    Хон Гуриди
    ЦП
    8
    Антонио Бланко
    ЦП
    11
    Луис Риоха
    ЦП
    22
    Карлос Висенте
    ЦП
    32
    Саму Омородион
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Атлетик
    Алавес
    4-5-1
    1
    Симон
    17
    Леке
    4
    Альварес
    3
    Вивиан
    18
    де Маркос
    11
    Уильямс
    9
    Уильямс
    16
    Руис де Галаррета
    8
    Сансет
    24
    Прадос
    12
    Гурусета
    4-5-1
    1
    Сивера
    2
    Горосабель
    16
    Марин
    5
    Абкар
    27
    Лопес
    6
    Гевара
    8
    Бланко
    11
    Риоха
    22
    Висенте
    18
    Гуриди
    32
    Омородион
    Остались в запасе
    Атлетик
    Алавес
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Эрнесто Вальверде
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Статистика матча Атлетик - Алавес
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Алавес», 29-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Алавес»

    «Атлетик» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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