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    • «Алавес» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    «Алавес» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Алавес
    10.03.2024, воскресенье, 16:00
    Испания. Примера, 28 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.25
    Х
    3.1
    П2
    3.7
    Реклама, 18+
    Райо Вальекано
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Алавес
    1
    Антонио Сивера
    ВР
    27
    Хави Лопес
    ЛЗ
    5
    Абдель Абкар
    ЦЗ
    16
    Рафа Марин
    ЦЗ
    2
    Андони Горосабель
    ПЗ
    18
    Хон Гуриди
    ЦП
    23
    Карлос Бенавидес
    ЦП
    6
    Андер Гевара
    ЦП
    11
    Луис Риоха
    ЦФ
    32
    Саму Омородион
    ЦФ
    7
    Алекс Сола
    ЦФ
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Райо Вальекано
    1
    Столе Димитриевски
    ВР
    12
    Луис Эспино
    ЛЗ
    24
    Флориан Лежен
    ЦЗ
    5
    Аридан Эрнандес
    ЦЗ
    20
    Иван Баллиу
    ПЗ
    7
    Иси Палазон
    ЦП
    23
    Оскар Валентин
    ЦП
    15
    Мигель Креспо
    ЦП
    8
    Оскар Трехо
    ЦП
    18
    Альваро Гарсия
    ЦП
    22
    Рауль де Томас
    ЦФ
    Главный тренер
    Иньиго Перес
    Алавес
    Райо Вальекано
    4-3-3
    1
    Сивера
    27
    Лопес
    5
    Абкар
    16
    Марин
    2
    Горосабель
    18
    Гуриди
    23
    Бенавидес
    6
    Гевара
    7
    Сола
    32
    Омородион
    11
    Риоха
    4-5-1
    1
    Димитриевски
    20
    Баллиу
    24
    Лежен
    5
    Эрнандес
    12
    Эспино
    7
    Палазон
    15
    Креспо
    8
    Трехо
    18
    Гарсия
    23
    Валентин
    22
    де Томас
    Остались в запасе
    Алавес
    Райо Вальекано
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Главный тренер
    Иньиго Перес
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Луис Гарсия Пласа
    Главный тренер
    Иньиго Перес
    Статистика матча Алавес - Райо Вальекано
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Райо Вальекано», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Райо Вальекано»

    «Алавес» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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