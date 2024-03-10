Алавес
10.03.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 28 тур
Испания. Примера, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
2.25
Х
3.1
П2
3.7
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Райо Вальекано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
27
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
23
Карлос Бенавидес
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
11
Луис Риоха
ЦФ
32
Саму Омородион
ЦФ
7
Алекс Сола
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
7
Иси Палазон
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
15
Мигель Креспо
ЦП
8
Оскар Трехо
ЦП
18
Альваро Гарсия
ЦП
22
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Алавес
Райо Вальекано
4-3-3
1
Сивера
27
Лопес
5
Абкар
16
Марин
2
Горосабель
18
Гуриди
23
Бенавидес
6
Гевара
7
Сола
32
Омородион
11
Риоха
4-5-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
5
Эрнандес
12
Эспино
7
Палазон
15
Креспо
8
Трехо
18
Гарсия
23
Валентин
22
де Томас
Остались в запасе
Алавес
Райо Вальекано
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Алавес - Райо Вальекано
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Райо Вальекано», 28-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 марта 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».