Ланс
09.03.2024, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
Франция. Лига 1, 25 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
2.25
Х
3.2
П2
3.6
Реклама, 18+
Брест
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ланс
30
Брис Самба
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
14
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
29
Пшемыслав Франковски
ЛП
23
Нил Эль-Айнауи
ЦП
10
Давид Кошта
ЦП
26
Нампалис Менди
ЦП
2
Рубен Агилар
ПП
9
Элье Ваи
ЦФ
7
Флориан Сотока
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Брест
40
Марко Бизот
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЦЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
27
Кенни Лала
ПЗ
10
Ромен дель Кастильо
ЦП
20
Пьер Лис-Мелу
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
26
Матиас Лаж
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
7
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Ланс
Брест
3-5-2
30
Самба
24
Гради
14
Хусанов
4
Дансо
29
Франковски
23
Эль-Айнауи
10
Кошта
26
Менди
2
Агилар
7
Сотока
9
Ваи
4-5-1
40
Бизот
27
Лала
3
Брассье
5
Шардонне
2
Локо
10
дель Кастильо
8
Маньетти
26
Лаж
45
Камара
20
Лис-Мелу
7
Сатриано
Остались в запасе
Ланс
Брест
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Ланс - Брест
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Бреста», 25-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».