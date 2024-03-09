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    • «Ланс» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    «Ланс» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

    Ланс
    09.03.2024, суббота, 23:00
    Франция. Лига 1, 25 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.25
    Х
    3.2
    П2
    3.6
    Реклама, 18+
    Брест
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Ланс
    30
    Брис Самба
    ВР
    24
    Жонатан Гради
    ЦЗ
    14
    Абдукодир Хусанов
    ЦЗ
    4
    Кевин Дансо
    ЦЗ
    29
    Пшемыслав Франковски
    ЛП
    23
    Нил Эль-Айнауи
    ЦП
    10
    Давид Кошта
    ЦП
    26
    Нампалис Менди
    ЦП
    2
    Рубен Агилар
    ПП
    9
    Элье Ваи
    ЦФ
    7
    Флориан Сотока
    ЦФ
    Главный тренер
    Франк Эз
    Брест
    40
    Марко Бизот
    ВР
    2
    Брэдли Локо
    ЛЗ
    3
    Лилиан Брассье
    ЦЗ
    5
    Брендан Шардонне
    ЦЗ
    27
    Кенни Лала
    ПЗ
    10
    Ромен дель Кастильо
    ЦП
    20
    Пьер Лис-Мелу
    ЦП
    8
    Уго Маньетти
    ЦП
    26
    Матиас Лаж
    ЦП
    45
    Махди Камара
    ЦП
    7
    Мартин Сатриано
    ЦФ
    Главный тренер
    Эрик Руа
    Ланс
    Брест
    3-5-2
    30
    Самба
    24
    Гради
    14
    Хусанов
    4
    Дансо
    29
    Франковски
    23
    Эль-Айнауи
    10
    Кошта
    26
    Менди
    2
    Агилар
    7
    Сотока
    9
    Ваи
    4-5-1
    40
    Бизот
    27
    Лала
    3
    Брассье
    5
    Шардонне
    2
    Локо
    10
    дель Кастильо
    8
    Маньетти
    26
    Лаж
    45
    Камара
    20
    Лис-Мелу
    7
    Сатриано
    Остались в запасе
    Ланс
    Брест
    Главный тренер
    Франк Эз
    Главный тренер
    Эрик Руа
    Остались в запасе
    Остались в запасе
    Главный тренер
    Франк Эз
    Главный тренер
    Эрик Руа
    Статистика матча Ланс - Брест
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ланс» против «Бреста», 25-й тур Лиги 1 на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 марта 2024, в 23:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ланс» – «Брест»

    «Ланс» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 марта 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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