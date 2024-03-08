Аль-Иттихад
08.03.2024, пятница, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
- : -
Не начался
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П1
1.45
Х
4.5
П2
5.9
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Аль-Охдуд
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Охдуд
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Охдуд», 23-й тур саудовской Премьер лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта 2024, в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»
- Матч будет транслировать «Фонбет».