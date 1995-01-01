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Клаудиньо договорился с «Фламенго», «Зенит» не презентует Фернандеса из-за лишнего веса и другие новости
00:00
У жены Икарди Ванды Нары диагностировали лейкемию – от нее в 2022 году умер Михайлович (Radio Mitre)
14 июля
23:30
Лайв
Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты
27
23:27
Роналду благодаря заработку за год попал в Книгу рекордов Гиннесса
23:00
Блоги
Карвальо – главный волшебник РПЛ нулевых. Мог уехать в топ-клуб, но потолстел и потух
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Все новости
14 июля
23:35
Топ-5 легионеров в истории РПЛ по версии Кураньи
23:17
Асхабадзе – о календаре «Факела»: «Ж...а»
23:01
«Карьера портится, игрок деградирует»: Нигматуллин – о Захаряне
22:52
36-летний Видаль нашел новый клуб
22:43
«Динамо» начало переговоры по полузащитнику сборной Мексики
22:20
«Локомотив» забил семь голов в товарищеском матче
21:55
«Гавр» забил 9 голов в 1-м матче после прихода Кузяева
1
21:29
Оффтоп
Стало известно, сколько российские теннисисты заработали на Уимблдоне-2023
21:20
Есипов – о жизни в Белгороде: «Знаем, когда надо спрятаться»
1
21:12
«Тоттенхэм» не взял Льориса на сборы – он покинет клуб спустя 11 лет
20:55
Фото
Пышногрудая жена игрока «МЮ» выложила фото в одном халате
14
20:44
Уткин самоиронично прокомментировал новость о лишнем весе Фернандеса
1
20:31
Видео
Семак заставил Клаудиньо попробовать чак-чак в Казани
2
20:23
«Бавария» сообщила Мане, что не рассчитывает на него
3
20:12
«Проявите милосердие и доброту к выбору Медины»: Чепчугов – о переходе Хесуса из ЦСКА в «Спартак»
20:03
Фото
Глушаков оценил дебют в пляжном футболе
19:53
Оффтоп
Депутат Валуев послал МОК в «эротическое путешествие»
9
19:48
«Это мерзко»: Корнеев – о трансфере Фернандеса в «Зенит»
11
19:43
Акинфеев прокомментировал трансфер Медины из ЦСКА в «Спартак»
4
19:39
Медведев возглавил совет директоров хоккейного СКА
5
19:15
Хоккей
В академии «Вашингтона» на катках установили логотип в честь Овечкина
18:53
В «Зените» призвали «не будоражить общественность» новостями о Фернандесе
2
18:45
Бенжамина Менди оправдали по всем 10 делам о сексуальных преступлениях: он расплакался в суде
8
18:29
Дюков объяснил, почему крымские клубы не будут играть в Кубке России-2023/24
10
18:18
Женская сборная России разгромила Иран в первом за два года домашнем матче
2
18:07
Фото
«Локомотив» отдал Едвая в аренду греческому топ-клубу
17:56
21-летний Гринвуд стал отцом: ребенка родила девушка, обвинявшая игрока «МЮ» в изнасиловании
1
17:39
Журналист Алейшо: «Лишний вес Фернандеса – ложь, для подписания контракта не хватает одного документа»
17
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Железничар - таблица
Город
Сараево
Дивизион
Босния и Герцеговина-Премьер Лига
Сайт
http://www.fkzeljeznicar.com/
Стадион
Асим Ферхатович Хасе - Кошево
Тренер
Нермин Башич
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