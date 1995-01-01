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    Железничар - таблица

    Город Сараево
    Дивизион Босния и Герцеговина-Премьер Лига
    Сайт http://www.fkzeljeznicar.com/
    Стадион Асим Ферхатович Хасе - Кошево
    Тренер Нермин Башич
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