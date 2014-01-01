Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
36
27
5
4
76
20
56
86
36
21
8
7
48
25
23
71
36
19
8
9
54
37
17
65
36
14
9
13
36
35
1
51
36
11
12
13
37
48
-11
45
36
10
12
14
34
37
-3
42
36
8
11
17
27
45
-18
35
36
8
10
18
25
41
-16
34
36
8
10
18
21
46
-25
34
36
7
9
20
31
55
-24
30
Команда
2
3
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
16
1
1
51
11
40
49
18
12
5
1
33
12
21
41
18
10
6
2
23
9
14
36
18
9
4
5
19
12
7
31
18
9
3
6
21
17
4
30
18
7
5
6
15
13
2
26
18
7
4
7
14
19
-5
25
18
5
9
4
21
19
2
24
18
5
6
7
14
17
-3
21
18
5
4
9
20
29
-9
19
Команда
2
3
7
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
11
4
3
25
9
16
37
18
11
2
5
25
16
9
35
18
7
3
8
21
25
-4
24
18
5
5
8
17
23
-6
20
18
5
3
10
13
18
-5
18
18
2
9
7
16
31
-15
15
18
3
4
11
11
24
-13
13
18
2
5
11
11
26
-15
11
18
1
6
11
12
32
-20
9
18
1
6
11
7
27
-20
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире