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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
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Железничар
Результаты
Железничар - результаты матчей
Сараево
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Стадион:
Асим Ферхатович Хасе - Кошево
Сайт:
http://www.fkzeljeznicar.com/
Тренер:
Нермин Башич
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Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2025/2026
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Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Чемпионов. 2010/2011
25.05 | 21:30
Сараево
1 : 0
Железничар
21.05 | 21:30
Железничар
2 : 2
Широки Бриег
16.05 | 19:00
Борац
1 : 0
Железничар
10.05 | 18:30
Железничар
3 : 0
Слога Меридиан
01.05 | 21:30
Зриньски
2 : 0
Железничар
25.04 | 21:45
Железничар
0 : 0
Вележ
21.04 | 19:00
Рудар Приедор
0 : 1
Железничар
17.04 | 21:30
Железничар
1 : 1
Посушье
11.04 | 17:00
Радник Биелина
0 : 3
Железничар
04.04 | 21:45
Железничар
0 : 0
Сараево
22.03 | 17:00
Широки Бриег
1 : 1
Железничар
14.03 | 17:00
Железничар
0 : 1
Борац
07.03 | 17:00
Слога Меридиан
0 : 3
Железничар
02.03 | 23:00
Железничар
1 : 3
Зриньски
21.02 | 17:00
Вележ
1 : 0
Железничар
16.02 | 20:00
Железничар
0 : 3
Рудар Приедор
08.02 | 15:00
Посушье
1 : 0
Железничар
17.12 | 18:00
Железничар
0 : 0
Слога Меридиан
13.12 | 18:00
Железничар
0 : 0
Радник Биелина
07.12 | 15:00
Сараево
4 : 0
Железничар
03.12 | 20:30
Железничар
3 : 3
Широки Бриег
29.11 | 18:00
Борац
2 : 1
Железничар
09.11 | 17:15
Зриньски
2 : 1
Железничар
02.11 | 19:30
Железничар
1 : 2
Вележ
25.10 | 17:00
Рудар Приедор
1 : 1
Железничар
18.10 | 19:30
Железничар
1 : 0
Посушье
05.10 | 18:00
Радник Биелина
1 : 0
Железничар
27.09 | 19:30
Железничар
2 : 0
Сараево
21.09 | 16:00
Широки Бриег
1 : 0
Железничар
15.09 | 22:00
Железничар
3 : 2
Борац
30.08 | 18:00
Слога Меридиан
0 : 0
Железничар
24.08 | 22:00
Железничар
2 : 0
Зриньски
15.08 | 22:00
Вележ
0 : 1
Железничар
09.08 | 22:00
Железничар
1 : 1
Рудар Приедор
03.08 | 22:00
Посушье
0 : 1
Железничар
27.07 | 22:00
Железничар
1 : 1
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