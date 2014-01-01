Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2025/2026 Лига конференций. 2025/2026 Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2024/2025 Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2023/2024 Лига конференций. 2023/2024 Лига Европы. Квалификация 2020/2021 Лига Европы. 2018/2019 Лига Европы. Квалификация 2017/2018 Лига Европы. 2015/2016 Лига Европы. Квалификация 2014/2015 Лига чемпионов. 2013/2014 Лига чемпионов. 2012/2013 Лига Европы. Квалификация 2011/2012 Лига Чемпионов. 2010/2011