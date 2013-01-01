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Англия. Национальная лига
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Йовил
Результаты
Йовил - результаты матчей
Йовил
Англия. Национальная лига
Стадион:
Хюиш Парк
Сайт:
http://www.ytfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Гэри Джонсон
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Англия. Национальная лига. 2026/2027
Англия. Национальная лига. 2025/2026
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Англия. Кубок Лиги. 2016/2017
Англия. Кубок. 2015/2016
Англия. Кубок Лиги. 2015/2016
Англия. Кубок. 2014/2015
Англия. Кубок Лиги. 2014/2015
Англия. Кубок. 2013/2014
Англия. Кубок Лиги. 2013/2014
Англия. Чемпионшип. 2013/2014
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Англия. Кубок Лиги. 2012/2013
Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 2-й раунд 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
31.10 | 15:30
Галифакс
2 : 0
Йовил
27.10 | 22:45
Хорнчерч
1 : 2
Йовил
24.10 | 17:00
Йовил
1 : 2
Алтричем
10.10 | 17:00
Уилдстон
0 : 6
Йовил
03.10 | 17:00
Йовил
6 : 0
Бостон Юнайтед
29.09 | 21:45
Йовил
1 : 1
Уэртинг
26.09 | 17:00
Киддерминстер
0 : 1
Йовил
18.09 | 21:45
Йовил
4 : 1
Солихалл Мурс
15.09 | 21:45
Олдершот
1 : 1
Йовил
12.09 | 17:00
Йовил
1 : 4
Файлд
05.09 | 14:30
Саутенд Юнайтед
3 : 2
Йовил
31.08 | 17:00
Йовил
3 : 2
Тамуорт
28.08 | 21:45
Бэрроу
1 : 2
Йовил
22.08 | 14:30
Йовил
3 : 0
Гейтсхед
15.08 | 17:00
Йовил
1 : 1
Карлайл Юнайтед
08.08 | 17:00
Сканторп Юнайтед
1 : 1
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