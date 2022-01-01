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Швейцария. Суперлига
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Винтертур
Результаты
€ 3,83 млн
Винтертур - результаты матчей
Винтертур
Швейцария. Суперлига
Стадион:
Шютценвизе
Сайт:
http://fcwinterthur.ch/
Тренер:
Бруно Бернер
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Таблица
Швейцария. Суперлига. 2025/2026
Швейцария. Суперлига. 2024/2025
Швейцария. Суперлига. 2023/2024
Швейцария. Суперлига. 2022/2023
Товарищеские матчи. 2014
16.05 | 19:00
Винтертур
0 : 3
Люцерн
12.05 | 21:30
Грассхоппер
3 : 2
Винтертур
09.05 | 19:00
Винтертур
2 : 1
Лозанна-Спорт
02.05 | 19:00
Винтертур
2 : 2
Цюрих
26.04 | 17:30
Серветт
5 : 3
Винтертур
11.04 | 19:00
Винтертур
0 : 2
Грассхоппер
04.04 | 19:00
Лозанна-Спорт
2 : 1
Винтертур
22.03 | 16:00
Винтертур
0 : 2
Базель
15.03 | 18:30
Люцерн
1 : 2
Винтертур
07.03 | 20:00
Сьон
1 : 1
Винтертур
03.03 | 22:30
Винтертур
1 : 1
Серветт
28.02 | 20:00
Санкт-Галлен
2 : 1
Винтертур
25.02 | 21:00
Винтертур
0 : 3
Тун
18.02 | 21:00
Винтертур
1 : 5
Санкт-Галлен
14.02 | 22:30
Янг Бойз
6 : 1
Винтертур
11.02 | 22:30
Цюрих
3 : 0
Винтертур
07.02 | 20:00
Винтертур
1 : 1
Лугано
31.01 | 20:00
Винтертур
2 : 1
Лозанна-Спорт
24.01 | 20:00
Лугано
4 : 1
Винтертур
14.01 | 22:30
Сьон
2 : 0
Винтертур
16.12 | 22:30
Винтертур
1 : 4
Тун
13.12 | 20:00
Цюрих
2 : 2
Винтертур
07.12 | 16:00
Винтертур
1 : 2
Базель
29.11 | 22:30
Люцерн
1 : 3
Винтертур
22.11 | 20:00
Янг Бойз
5 : 0
Винтертур
08.11 | 20:00
Винтертур
0 : 1
Грассхоппер
01.11 | 20:00
Винтертур
4 : 2
Серветт
28.10 | 22:30
Тун
3 : 0
Винтертур
25.10 | 21:30
Винтертур
2 : 2
Люцерн
18.10 | 19:00
Базель
3 : 0
Винтертур
05.10 | 17:30
Винтертур
2 : 4
Лугано
27.09 | 19:00
Серветт
4 : 0
Винтертур
14.09 | 15:00
Винтертур
2 : 3
Сьон
30.08 | 19:00
Винтертур
1 : 3
Цюрих
24.08 | 15:00
Грассхоппер
2 : 2
Винтертур
09.08 | 19:00
Санкт-Галлен
5 : 0
Винтертур
02.08 | 19:00
Винтертур
1 : 1
Янг Бойз
27.07 | 17:00
Лозанна-Спорт
3 : 2
Винтертур
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