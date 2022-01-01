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Англия. Вторая лига
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Уолсолл
Состав
€ 1 млн
Уолсолл - состав команды
Уолсолл
Англия. Вторая лига
Сайт:
http://www.saddlers.co.uk
Тренер:
Мэт Сэдлер
Состав
Статистика
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Jed Ward
Вра
-
1
Myles Roberts
Вра
-
20
Диксон Роман
Защ
21
€ 0.125 млн
29
Ферлонг Джеймс
Защ
24
€ 0.1 млн
20
Кокс Даниэль
Защ
20
-
22
Elicha Ahui
Защ
-
35
Kacper Łopata
Защ
-
4
James Connolly
Защ
-
14
Эванс Энтони
Пол
27
€ 0.4 млн
23
Паттисон Алекс
Пол
29
€ 0.25 млн
8
Крю Чарли
Пол
20
€ 0.15 млн
20
Чанг Элфи
Пол
24
€ 0.15 млн
6
Спранглер Свен
Пол
31
€ 0.1 млн
37
Адома Альберт
Пол
38
€ 0.025 млн
10
Lewis Simper
Пол
-
16
Ronan Maher
Пол
-
25
Declan Skura
Пол
-
15
Isaac Moore
Пол
-
19
Прессли Аарон
Нап
24
€ 0.3 млн
7
Руф Кемар
Нап
33
€ 0.275 млн
9
Мэтт Джамиль
Нап
36
€ 0.025 млн
3
Mason Hancock
Нап
-
31
Rico Richards
Нап
-
26
R. Leak
Нап
-
9
Andrew Dallas
Нап
-
12
Sam Hornby
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 10, нападающих: 8
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