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    Видзев - результаты

    Город Лодзь
    Дивизион Польша-Оранж Экстракласса
    Сайт http://www.widzew.pl/
    Турниры:
    Copa del Sol 2013
    Финал
    		2 февраля, суббота 19:00 Шахтер 2:1 Видзев
    Copa del Sol 2013, группа A

    		30 января, среда 19:00 Тромсе 1:2 Видзев

    		27 января, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:1
    (8:9)п         		Видзев

    		23 января, среда 22:00 Мольде 1:3 Видзев
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