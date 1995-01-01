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    Васлуй - результаты

    Город Васлуй
    Дивизион Румыния-Лига 2
    Сайт http://vasluifc.ro/
    Стадион Муниципальный стадион
    Турниры:
    Copa del Sol 2013, группа A

    		30 января, среда 22:00 Васлуй 0:4 Копенгаген

    		26 января, суббота 22:00 Васлуй 1:0 Мольде

    		23 января, среда 19:00 Васлуй 2:2 Тромсе
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