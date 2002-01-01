Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Финляндия. Вейккауслига
Команды
ВПС
Результаты
€ 800 тыс
ВПС - результаты матчей
Вааса
Финляндия. Вейккауслига
Стадион:
Хиеталахти
Сайт:
http://vepsu.fi/
Тренер:
Юсси Нуорела
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Финляндия. Вейккауслига. 2026
Финляндия. Вейккауслига. 2025
Лига конференций. 2024/2025
Финляндия. Вейккауслига. 2024
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига Европы. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
02.11 | 19:00
ВПС
0 : 4
ХИК
28.10 | 19:00
Оулу
0 : 0
ВПС
24.10 | 14:00
ВПС
0 : 1
Интер
18.10 | 15:00
КуПС
2 : 0
ВПС
12.10 | 18:00
ВПС
0 : 0
Гнистан
08.10 | 18:00
ХИК
6 : 0
ВПС
19.09 | 17:00
ВПС
0 : 2
КуПС
14.09 | 18:00
Интер
1 : 0
ВПС
08.09 | 18:00
ВПС
1 : 0
Оулу
31.08 | 19:00
ВПС
0 : 1
Лахти
22.08 | 17:00
Ильвес
0 : 1
ВПС
14.08 | 18:00
ВПС
1 : 3
ТПС
08.08 | 19:00
Яро
1 : 3
ВПС
02.08 | 15:00
ВПС
0 : 1
Интер
25.07 | 17:00
КуПС
3 : 1
ВПС
18.07 | 15:00
ХИК
2 : 1
ВПС
10.07 | 19:00
ВПС
1 : 0
СИК
04.07 | 18:00
ВПС
4 : 0
Мариехамн
27.06 | 19:00
Гнистан
1 : 1
ВПС
23.06 | 18:00
ВПС
5 : 1
Оулу
17.06 | 21:00
СИК
1 : 2
ВПС
13.06 | 17:00
ВПС
1 : 1
КуПС
30.05 | 17:00
ТПС
1 : 0
ВПС
22.05 | 19:00
ВПС
2 : 1
ХИК
18.05 | 18:00
Лахти
1 : 1
ВПС
09.05 | 17:00
ВПС
1 : 1
Гнистан
02.05 | 17:00
Мариехамн
0 : 1
ВПС
24.04 | 18:00
ВПС
3 : 2
Ильвес
18.04 | 17:00
Оулу
1 : 0
ВПС
10.04 | 20:00
ВПС
0 : 0
Яро
04.04 | 13:00
Интер
0 : 0
ВПС
Главные новости
Ловчев сказал, что ждет Батракова в «Галатасарае»
12:37
1
«Локомотив» предостерегли от назначения Евсеева: «Команда с ним точно вылетит из РПЛ»
12:18
2
Галактионова не уволили, но он уже попрощался с командой
11:58
1
ЦСКА готовит 15 миллионов на покупку полуфиналиста ЧМ
11:55
3
12 достижений «ПСЖ» внесены в книгу рекордов Гиннесса
11:44
1
Игроки «Зенита» устроили массовую драку
11:40
13
Стало известно, кто может сменить Переса на посту президента «Реала»
11:11
3
Расписание матчей РПЛ на 7 ноября 2026
10:59
3
Бывшая жена Сафонова хочет отсудить у него половину доходов и автомобиль
10:55
17
Фаны «Локомотива» вызвали команду на мужской разговор
10:53
8
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+