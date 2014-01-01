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Фареры. Премьер-лига
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Викингур
Результаты
€ 325 тыс
Викингур - результаты матчей
Гота
Фареры. Премьер-лига
Сайт:
http://www.vikingur.fo/
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31.10 | 18:00
КИ Клаксвик
0 : 0
Викингур
25.10 | 18:00
Викингур
0 : 0
ЭБ/Стреймур
18.10 | 19:15
Викингур
2 : 0
Аргир
11.10 | 19:15
Б68 Тофтир
1 : 2
Викингур
19.09 | 17:00
Викингур
3 : 3
Вестур
13.09 | 19:15
Рунавик
1 : 1
Викингур
28.08 | 20:30
Викингур
1 : 3
ХБ Торсхавн
21.08 | 20:30
Викингур
0 : 0
Б36 Торсхавн
16.08 | 20:30
Скала
2 : 1
Викингур
09.08 | 17:00
Викингур
2 : 1
Б68 Тофтир
02.08 | 17:00
ЭБ/Стреймур
1 : 2
Викингур
04.07 | 16:30
Б36 Торсхавн
0 : 2
Викингур
29.06 | 20:30
Викингур
3 : 3
Рунавик
19.06 | 20:30
Викингур
2 : 2
КИ Клаксвик
13.06 | 17:00
Вестур
2 : 3
Викингур
30.05 | 17:00
ХБ Торсхавн
0 : 0
Викингур
25.05 | 17:00
Викингур
2 : 1
Скала
18.05 | 20:30
Аргир
2 : 3
Викингур
10.05 | 17:00
ЭБ/Стреймур
1 : 1
Викингур
04.05 | 20:30
Викингур
0 : 0
Вестур
26.04 | 17:00
Викингур
2 : 2
Б68 Тофтир
20.04 | 20:30
Скала
0 : 0
Викингур
12.04 | 17:00
Викингур
4 : 0
Аргир
06.04 | 17:00
КИ Клаксвик
1 : 0
Викингур
01.04 | 21:00
Викингур
2 : 1
ХБ Торсхавн
13.03 | 21:30
Викингур
0 : 0
Б36 Торсхавн
08.03 | 18:00
Рунавик
1 : 0
Викингур
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