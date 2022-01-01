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Главная
Италия. Серия B
Команды
Виченца
Состав
€ 5,75 млн
Виченца - состав команды
Виченца
Италия. Серия B
Сайт:
http://www.vicenzacalcio.com
Состав
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Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
68
Танталокки Илия
Вра
22
€ 0.2 млн
1
Mattia Basso
Вра
-
68
Fabrizio Bagheria
Вра
-
16
Riccardo Gagno
Вра
-
21
Корацца Томмазо
Защ
22
€ 1.5 млн
5
Маркицца Риккардо
Защ
28
€ 1 млн
66
Папетти Андреа
Защ
24
€ 0.75 млн
14
Куомо Джузеппе
Защ
28
€ 0.5 млн
6
Леверб Максим
Защ
29
€ 0.5 млн
23
Nicolò Brighenti
Защ
-
30
Matteo Vescovi
Защ
-
27
Thomas Sandon
Защ
-
28
Lorenzo Caferri
Защ
-
10
Валоти Маттиа
Пол
33
€ 0.3 млн
26
Giulio Pellizzari
Пол
-
77
Armand Rada
Пол
-
4
Marco Carraro
Пол
-
8
Alessandro Bellemo
Пол
-
99
Alessandro Pietrelli
Пол
-
11
Мончини Габриэле
Нап
30
€ 0.5 млн
7
Раути Никола
Нап
26
€ 0.4 млн
24
Алессио Филиппо
Нап
21
€ 0.1 млн
9
Claudio Morra
Нап
-
33
Silvio Merkaj
Нап
-
29
L. Zonta
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 6, нападающих: 6
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