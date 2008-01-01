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Англия. Первая лига
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Стокпорт Каунти
Результаты
€ 3 млн
Стокпорт Каунти - результаты матчей
Стокпорт
Англия. Первая лига
Стадион:
Эджли Парк
Сайт:
http://www.stockportcounty.com
Тренер:
Дэйв Челлинор
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Англия. Первая лига. 2026/2027
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Англия. Кубок лиги. 2025/2026
Англия. Первая лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Англия. Первая лига. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Кубок лиги. 2023/2024
Англия. Вторая лига. 2023/2024
Англия. Кубок. 2022/2023
Англия. Кубок лиги. 2022/2023
Англия. Кубок. 2020/2021
Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2009/2010
Англия. Кубок. 2008/2009
Кубок Английской лиги. 1-й раунд 2008/2009
12.09 | 17:00
Стокпорт Каунти
3 : 4
Лестер
05.09 | 14:30
Уиган Атлетик
0 : 4
Стокпорт Каунти
02.09 | 21:45
Лутон Таун
2 : 0
Стокпорт Каунти
29.08 | 17:00
Стокпорт Каунти
5 : 1
Уиком Уондерерс
22.08 | 17:00
Стокпорт Каунти
1 : 2
Блэкпул
15.08 | 17:00
Плимут Аргайл
1 : 3
Стокпорт Каунти
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