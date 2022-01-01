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Англия. Первая лига
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Стокпорт Каунти
Расписание
€ 3 млн
Стокпорт Каунти - расписание матчей
Стокпорт
Англия. Первая лига
Стадион:
Эджли Парк
Сайт:
http://www.stockportcounty.com
Тренер:
Дэйв Челлинор
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Стокпорт Каунти
26.09 | 17:00
Стокпорт Каунти
- : -
Питерборо Юнайтед
10.10 | 17:00
Стокпорт Каунти
- : -
Барнсли
17.10 | 17:00
Стокпорт Каунти
- : -
Бромли
20.10 | 21:45
Донкастер Роверс
- : -
Стокпорт Каунти
24.10 | 17:00
Ноттс Каунти
- : -
Стокпорт Каунти
27.10 | 22:45
Оксфорд
- : -
Стокпорт Каунти
31.10 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Уимблдон
14.11 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Рединг
21.11 | 18:00
Кембридж Юнайтед
- : -
Стокпорт Каунти
28.11 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Лейтон Ориент
01.12 | 22:45
Мэнсфилд Таун
- : -
Стокпорт Каунти
12.12 | 15:30
Стивенидж
- : -
Стокпорт Каунти
19.12 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Милтон Кинс Донс
26.12 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Стокпорт Каунти
29.12 | 22:45
Стокпорт Каунти
- : -
Хаддерсфилд Таун
02.01 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Бертон Альбион
09.01 | 18:00
Милтон Кинс Донс
- : -
Стокпорт Каунти
16.01 | 18:00
Бромли
- : -
Стокпорт Каунти
19.01 | 22:45
Стокпорт Каунти
- : -
Донкастер Роверс
23.01 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Ноттс Каунти
30.01 | 18:00
Уимблдон
- : -
Стокпорт Каунти
06.02 | 18:00
Уиком Уондерерс
- : -
Стокпорт Каунти
09.02 | 22:45
Стокпорт Каунти
- : -
Лутон Таун
13.02 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Уиган Атлетик
20.02 | 18:00
Лестер
- : -
Стокпорт Каунти
27.02 | 18:00
Рединг
- : -
Стокпорт Каунти
06.03 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Плимут Аргайл
13.03 | 18:00
Блэкпул
- : -
Стокпорт Каунти
20.03 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Кембридж Юнайтед
26.03 | 18:00
Бертон Альбион
- : -
Стокпорт Каунти
29.03 | 17:00
Стокпорт Каунти
- : -
Брэдфорд Сити
03.04 | 17:00
Хаддерсфилд Таун
- : -
Стокпорт Каунти
10.04 | 17:00
Стокпорт Каунти
- : -
Стивенидж
13.04 | 21:45
Питерборо Юнайтед
- : -
Стокпорт Каунти
17.04 | 17:00
Стокпорт Каунти
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
24.04 | 17:00
Барнсли
- : -
Стокпорт Каунти
27.04 | 21:45
Стокпорт Каунти
- : -
Оксфорд
01.05 | 17:00
Лейтон Ориент
- : -
Стокпорт Каунти
08.05 | 14:30
Стокпорт Каунти
- : -
Мэнсфилд Таун
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