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Англия. Первая лига
Команды
Стивенидж
Состав
€ 4,58 млн
Стивенидж - состав команды
Стивэнейдж
Англия. Первая лига
Стадион:
Ламекс Стэдиум
Сайт:
http://www.stevenagefc.com
Тренер:
Грэхэм Вестли
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Сетфорд Томми
Вра
20
-
16
Кейси Кэлан
Защ
22
€ 0.9 млн
2
Джеймс-Уилдин Лютер
Защ
28
€ 0.55 млн
24
Смит Мэттью
Защ
26
€ 0.325 млн
5
Пьерджанни Карл
Защ
34
€ 0.075 млн
20
Кэмпбелл Чем
Пол
23
€ 1 млн
8
Филлипс Даниэль
Пол
25
€ 0.25 млн
25
Маркал Ванья
Пол
24
€ 0.2 млн
11
Робертс Джордан
Пол
32
€ 0.15 млн
23
Томпсон Луис
Пол
31
€ 0.15 млн
25
Филлипс Мэтт
Пол
35
€ 0.1 млн
7
Terry Taylor
Пол
-
17
Jasper Pattenden
Пол
-
26
Joe Knight
Пол
-
28
Michael Mellon
Пол
-
4
Jordan Houghton
Пол
-
36
Max Woodford
Пол
-
27
Ben Broggio
Пол
-
10
Кемп Дэн
Нап
27
€ 0.55 млн
44
Паттерсон Финикс
Нап
26
€ 0.275 млн
9
Магеннис Джош
Нап
36
€ 0.05 млн
14
Saxon Earley
Нап
-
15
Terence Vancooten
Нап
-
12
Daniel Barden
Нап
-
19
Tugra Turhan
Нап
-
6
Lewis Freestone
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 1, защитников: 4, полузащитников: 13, нападающих: 8
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