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Англия. Первая лига
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Стивенидж
Результаты
€ 4,58 млн
Стивенидж - результаты матчей
Стивэнейдж
Англия. Первая лига
Стадион:
Ламекс Стэдиум
Сайт:
http://www.stevenagefc.com
Тренер:
Грэхэм Вестли
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Таблица
Англия. Кубок лиги. 2026/2027
Англия. Первая лига. 2026/2027
Англия. Первая лига. 2025/2026
Англия. Кубок. 2024/2025
Англия. Кубок лиги. 2024/2025
Англия. Первая лига. 2024/2025
Англия. Кубок. 2023/2024
Англия. Кубок лиги. 2023/2024
Англия. Первая лига. 2023/2024
Англия. Кубок. 2022/2023
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Англия. Кубок лиги. 2020/2021
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Англия. Кубок Лиги. 2013/2014
Англия. Кубок Лиги. 2012/2013
Англия. Кубок. 2011/2012
Англия. Кубок. 2010/2011
Англия. Кубок лиги. 1-й раунд 2010/2011
Англия. Кубок. 2008/2009
31.10 | 18:00
Лестер
2 : 2
Стивенидж
24.10 | 17:00
Стивенидж
0 : 1
Милтон Кинс Донс
20.10 | 21:45
Стивенидж
3 : 0
Плимут Аргайл
17.10 | 17:00
Брэдфорд Сити
2 : 0
Стивенидж
10.10 | 17:00
Стивенидж
1 : 0
Уиган Атлетик
19.09 | 17:00
Лейтон Ориент
1 : 0
Стивенидж
10.09 | 22:00
Стивенидж
2 : 1
Лутон Таун
05.09 | 17:00
Барнсли
1 : 5
Стивенидж
01.09 | 21:45
Питерборо Юнайтед
0 : 0
Стивенидж
29.08 | 17:00
Стивенидж
2 : 2
Донкастер Роверс
22.08 | 17:00
Стивенидж
1 : 2
Оксфорд
15.08 | 17:00
Бертон Альбион
1 : 1
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