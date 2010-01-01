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    Стивенидж - результаты

    Город Стивэнейдж
    Дивизион Англия-Вторая Футбольная Лига
    Сайт http://www.stevenagefc.com
    Стадион Ламекс Стэдиум
    Тренер Грэхэм Вестли
    Турниры:
    Англия. Кубок лиги (2022/2023)
    1/16 финала
    		8 ноября, вторник 22:45 Стивенидж 1:2
    (4:5)п         		Чарльтон
    2 раунд
    		23 августа, вторник 21:45 Стивенидж 1:0 Питерборо Юнайтед
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