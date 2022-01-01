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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
Славия-Мозырь
Состав
€ 3 млн
Славия-Мозырь - состав команды
Мозырь
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
Юность
Сайт:
http://slaviya.by/
Тренер:
Иван Биончик
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
16
Абрамович Евгений
Вра
30
€ 0.3 млн
1
Веретынский Константин
Вра
20
€ 0.025 млн
18
Мельников Никита
Защ
26
€ 0.4 млн
4
Ращеня Илья
Защ
29
€ 0.25 млн
88
Яшин Дмитрий
Защ
33
€ 0.2 млн
2
Шемрук Андрей
Защ
32
€ 0.1 млн
44
Луцевич Терентий
Защ
35
€ 0.075 млн
27
Чикида Павел
Защ
31
-
7
Иванов Николай
Пол
26
€ 0.5 млн
49
Джигеро Александр
Пол
30
€ 0.25 млн
8
Кухарчик Илья
Пол
29
€ 0.2 млн
6
Кузнецов Юлий
Пол
23
€ 0.15 млн
9
Сенько Валерий
Пол
28
€ 0.15 млн
30
Лихтин Виталий
Пол
31
€ 0.1 млн
17
Черноок Кирилл
Пол
23
€ 0.075 млн
14
Федоренко Денис
Пол
23
-
9
Батищев Александр
Пол
35
-
21
Шевченко Евгений
Нап
30
€ 0.4 млн
31
Соловей Андрей
Нап
31
€ 0.35 млн
11
Антилевский Алексей
Нап
24
€ 0.175 млн
15
Вашкевич Дмитрий
Нап
26
€ 0.075 млн
Всего игроков: 21, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 9, нападающих: 4
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