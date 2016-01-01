Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
5
8
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
12
11
0
1
31
7
24
33
11
9
1
1
23
9
14
28
12
5
4
3
10
7
3
19
12
3
5
4
11
13
-2
14
12
3
4
5
17
20
-3
13
12
3
4
5
12
19
-7
13
12
2
5
5
18
22
-4
11
11
3
2
6
9
17
-8
11
12
2
4
6
13
19
-6
10
12
2
3
7
7
18
-11
9
Команда
1
2
3
5
6
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
12
1
11
18
6
6
0
0
12
3
9
18
6
4
1
1
6
1
5
13
6
3
2
1
9
8
1
11
6
2
3
1
11
9
2
9
5
2
2
1
6
4
2
8
6
2
2
2
10
11
-1
8
6
2
1
3
9
11
-2
7
6
1
3
2
6
7
-1
6
6
0
2
4
4
11
-7
2
Команда
1
2
5
6
8
9
10
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
19
4
15
15
5
3
1
1
11
8
3
10
6
2
2
2
5
6
-1
8
6
2
1
3
3
7
-4
7
6
1
3
2
4
6
-2
6
6
1
1
4
6
11
-5
4
6
0
3
3
8
11
-3
3
6
0
3
3
4
8
-4
3
6
1
0
5
3
13
-10
3
6
0
2
4
3
11
-8
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире