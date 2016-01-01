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Босния и Герцеговина. Премьер-лига
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Широки Бриег - результаты матчей
Широки Бриег
Босния и Герцеговина. Премьер-лига
Стадион:
Печара
Сайт:
http://www.nk-sirokibrijeg.com/
Тренер:
Марьян Будимир
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Расписание
Таблица
Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2026/2027
Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2025/2026
Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2024/2025
Босния и Герцеговина. Премьер-лига. 2023/2024
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Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
31.10 | 15:00
Радник Биелина
2 : 0
Широки Бриег
24.10 | 17:00
Широки Бриег
0 : 0
Челик
16.10 | 19:00
Слога Меридиан
0 : 1
Широки Бриег
09.10 | 19:00
Вележ
0 : 0
Широки Бриег
20.09 | 18:00
Широки Бриег
2 : 3
Борац
12.09 | 19:00
Широки Бриег
1 : 1
БСК
06.09 | 21:15
Зриньски
2 : 1
Широки Бриег
02.09 | 21:30
Широки Бриег
1 : 2
Сараево
29.08 | 19:00
Железничар
1 : 1
Широки Бриег
22.08 | 21:45
Широки Бриег
2 : 1
Радник Биелина
14.08 | 21:00
Челик
1 : 2
Широки Бриег
08.08 | 22:00
Широки Бриег
0 : 0
Слога Меридиан
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