Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сибирь-2 - результаты

    Город Новосибирск
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://fc-sibir.ru/news/id.18809
    Стадион Спартак
    Тренер Сергей Вылежанин
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019)
    24 тур
    		28 мая, вторник 12:00 Сибирь-2 2:5 Сахалин
    22 тур
    		18 мая, суббота 14:30 Динамо 3:1 Сибирь-2
    21 тур
    		15 мая, среда 16:00 Иртыш 3:0 Сибирь-2
    20 тур
    		8 мая, среда 14:00 Сибирь-2 0:1 Зенит
    18 тур
    		28 апреля, воскресенье 11:00 Чита 1:0 Сибирь-2
    17 тур
    		25 апреля, четверг 12:30 Зенит 1:0 Сибирь-2
    16 тур
    		18 апреля, четверг 14:00 Сибирь-2 0:3 Иртыш
    15 тур
    		15 апреля, понедельник 14:00 Сибирь-2 0:1 Динамо
    14 тур
    		10 октября, среда 11:00 Сахалин 5:0 Сибирь-2
    19 тур
    		3 октября, среда 14:00 Сибирь-2 0:3 Чита
    12 тур
    		29 сентября, суббота 12:00 Сибирь-2 1:2 Сахалин
    10 тур
    		19 сентября, среда 14:30 Динамо 2:3 Сибирь-2
    9 тур
    		16 сентября, воскресенье 14:00 Иртыш 3:0 Сибирь-2
    8 тур
    		9 сентября, воскресенье 13:00 Сибирь-2 2:1 Зенит
    7 тур
    		6 сентября, четверг 14:00 Сибирь-2 1:1 Чита
    6 тур
    		29 августа, среда 12:00 Чита 3:1 Сибирь-2
    5 тур
    		26 августа, воскресенье 11:00 Зенит 5:0 Сибирь-2
    4 тур
    		18 августа, суббота 13:00 Сибирь-2 1:1 Иртыш
    3 тур
    		15 августа, среда 14:00 Сибирь-2 3:1 Динамо
    2 тур
    		7 августа, вторник 13:00 Сахалин 2:1 Сибирь-2
    • Читайте нас: 
    11