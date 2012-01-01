Турниры:
Россия. ПФЛ. Зона Восток (2018/2019)
|24 тур
|28 мая, вторник
|12:00
|Сибирь-2
|2:5
|Сахалин
|22 тур
|18 мая, суббота
|14:30
|Динамо
|3:1
|Сибирь-2
|21 тур
|15 мая, среда
|16:00
|Иртыш
|3:0
|Сибирь-2
|20 тур
|8 мая, среда
|14:00
|Сибирь-2
|0:1
|Зенит
|18 тур
|28 апреля, воскресенье
|11:00
|Чита
|1:0
|Сибирь-2
|17 тур
|25 апреля, четверг
|12:30
|Зенит
|1:0
|Сибирь-2
|16 тур
|18 апреля, четверг
|14:00
|Сибирь-2
|0:3
|Иртыш
|15 тур
|15 апреля, понедельник
|14:00
|Сибирь-2
|0:1
|Динамо
|14 тур
|10 октября, среда
|11:00
|Сахалин
|5:0
|Сибирь-2
|19 тур
|3 октября, среда
|14:00
|Сибирь-2
|0:3
|Чита
|12 тур
|29 сентября, суббота
|12:00
|Сибирь-2
|1:2
|Сахалин
|10 тур
|19 сентября, среда
|14:30
|Динамо
|2:3
|Сибирь-2
|9 тур
|16 сентября, воскресенье
|14:00
|Иртыш
|3:0
|Сибирь-2
|8 тур
|9 сентября, воскресенье
|13:00
|Сибирь-2
|2:1
|Зенит
|7 тур
|6 сентября, четверг
|14:00
|Сибирь-2
|1:1
|Чита
|6 тур
|29 августа, среда
|12:00
|Чита
|3:1
|Сибирь-2
|5 тур
|26 августа, воскресенье
|11:00
|Зенит
|5:0
|Сибирь-2
|4 тур
|18 августа, суббота
|13:00
|Сибирь-2
|1:1
|Иртыш
|3 тур
|15 августа, среда
|14:00
|Сибирь-2
|3:1
|Динамо
|2 тур
|7 августа, вторник
|13:00
|Сахалин
|2:1
|Сибирь-2