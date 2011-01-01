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Лига 1 2025/2026
Команды
Ренн
Результаты
€ 225,85 млн
Ренн - результаты матчей
Ренн
Лига 1 2025/2026
Стадион:
Роазон Парк
Сайт:
http://www.staderennais.com
Тренер:
Франк Эз
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Таблица
Лига Европы. 2026/2027
Франция. Лига 1. 2026/2027
Франция. Кубок. 2025/2026
Франция. Лига 1. 2025/2026
Франция. Кубок. 2024/2025
Франция. Лига 1. 2024/2025
Франция. Кубок. 2023/2024
Лига Европы. 2023/2024
Франция. Лига 1. 2023/2024
Франция. Кубок. 2022/2023
Лига Европы. 2022/2023
Франция. Лига 1. 2022/2023
Франция. Кубок. 2021/2022
Лига конференций. 2021/2022
Франция. Лига 1. 2021/2022
Франция. Кубок. 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Франция. Лига 1. 2020/2021
Франция. Кубок. 2019/2020
Франция. Кубок лиги. 2019/2020
Лига Европы. 2019/2020
Франция. Лига 1. 2019/2020
Суперкубок Франции. 2019
Франция. Кубок. 2018/2019
Франция. Кубок лиги. 2018/2019
Лига Европы. 2018/2019
Франция. Лига 1. 2018/2019
Франция. Кубок. 2017/2018
Франция. Кубок лиги. 2017/2018
Франция. Лига 1. 2017/2018
Франция. Кубок. 2016/2017
Франция. Кубок лиги. 2016/2017
Франция. Лига 1. 2016/2017
Франция. Кубок. 2015/2016
Франция. Кубок лиги. 2015/2016
Франция. Лига 1. 2015/2016
Франция. Кубок. 2014/2015
Франция. Кубок Лиги. 2014/2015
Франция. Лига 1. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Франция. Кубок. 2013/2014
Франция. Кубок Лиги. 2013/2014
Франция. Лига 1. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Франция. Кубок. 2012/2013
Франция. Кубок лиги. 2012/2013
Франция. Лига 1. 2012/2013
Франция. Кубок. 2011/2012
Франция. Кубок лиги. 2011/2012
Франция. Лига 1. 2011/2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Франция. Кубок. 2010/2011
Франция. Кубок лиги. 2010/2011
Франция. Лига 1. 2010/2011
Франция. Кубок. 2009/2010
Кубок Французской Лиги. 2009/2010
Франция. Лига 1. 2009/2010
Франция. Кубок. 2008/2009
Кубок Французской Лиги. 2008/2009
Франция. Лига 1. 2008/2009
Кубок УЕФА. 2007/2008
Франция. Лига 1. 2007/2008
04.11 | 18:30
Ренн
0 : 0
Олимпиакос
22.10 | 19:45
Ювентус
2 : 2
Ренн
15.10 | 22:00
Ренн
2 : 1
ОФИ
16.09 | 22:00
Штурм
0 : 0
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