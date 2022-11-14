- 24 февраля
- 01:52 Лига Европы. «Шахтер» обыграл «Ренн» по пенальти и пробился в 1/8 финала 1
- 16 февраля
- 22:47 Лига Европы. «Рома» проиграла «Зальцбургу», «Шахтер» победил «Ренн», ничья «Аякса» и «Униона»
- 1 февраля
- 10:31 Фото «Саутгемптон» совершил рекордный трансфер, купив игрока «Ренна» 1
- 16 января
- 00:40 Лига 1. «ПСЖ» проиграл «Ренну» (0:1) с Мбаппе, Месси и Неймаром в составе 2
- 14 января
- 14:59 Чемпион мира-2018 закончил карьеру в сборной Франции
- 14 ноября 2022
- 12:15 Текст Камавинга – новая надежда Франции: он родился в лагере беженцев и чуть не ушел из футбола из-за пожара в доме. Теперь поедет на ЧМ 1
- 7 ноября 2022
- 15:19 Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. «Барса» сыграет с «МЮ», «Монако» Головина встретится с «Байером» Азмуна 8
- 5 ноября 2022
- 08:49 «Манчестер Юнайтед» интересуется французским вингером
- 4 ноября 2022
- 01:01 Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
- 28 октября 2022
- 18:23 Определен лучший игрок недели в Лиге Европы
- 13:40 Стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
- 00:47 Определились десять участников плей-офф Лиги Европы
- 27 октября 2022
- 21:50 Лига Европы. «Буде-Глимт» Хайкина уступил «Цюриху», «Бетис» и «Лацио» выиграли
- 16 октября 2022
- 09:45 Три топ-клуба АПЛ заинтересованы в Доку из «Ренна»
- 13 октября 2022
- 21:51 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты 1
- 8 сентября 2022
- 21:43 Лига Европы. «Арсенал» победил «Цюрих», «Рома» проиграла «Лудогорцу» и другие результаты
- 2 сентября 2022
- 01:13 Фото «Ренн» заплатил 28 миллионов за форварда «Ниццы»
- 26 августа 2022
- 14:36 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы 5
- 25 августа 2022
- 18:14 «Атлетико» готов заплатить 40-50 миллионов за игрока сборной Хорватии
- 13 августа 2022
- 19:56 Лига 1. «Монако» в меньшинстве ушел от поражения от «Ренна», Головин отыграл 64 минуты
- 12 августа 2022
- 00:24 Фото «ПСЖ» продал за 20 миллионов 20-летнего воспитанника Калимуэндо
- 26 июля 2022
- 14:41 Фото «Бавария» купила у «Ренна» 17-летнего Теля за 20+8,5 миллионов 1
- 25 июля 2022
- 07:12 17-летний форвард «Ренна» Тель переходит в «Баварию». Нагельсман подтвердил 1
- 11 июля 2022
- 15:12 Переход Умтити из «Барселоны» в «Ренн» сорвался. Игрок провалил медосмотр 2
- 6 июля 2022
- 11:44 Определился фаворит в гонке за чемпиона мира Умтити
- 20 июня 2022
- 19:49 Фото «Вест Хэм» заплатил 35 миллионов за защитника «Ренна» Агера 1