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    Родез - результаты

    Город Родез
    Дивизион Франция-CFA
    Сайт http://www.rodezaveyronfootball.com/
    Турниры:
    Франция. Кубок (2022/2023)
    1/4 финала
    		1 марта, среда 20:45 Тулуза 6:1 Родез
    1/8 финала
    		8 февраля, среда 20:15 Осер 2:3 Родез
    1/16 финала
    		21 января, суббота 20:00 Грасс 0:1
    (4:5)п         		Родез
    1/32 финала
    		7 января, суббота 20:00 Монако 2:3
    (4:5)п         		Родез
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