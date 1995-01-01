Турниры:
Лига конференций (2022/2023), ответный матч
Лига конференций (2022/2023), первый матч
|3 раунд
ответный матч
|11 августа, четверг
|20:45
|Истанбул Башакшехир
|3:0
|Брейдаблик
|2 раунд
ответный матч
|28 июля, четверг
|21:30
|Будучность
|2:1
|Брейдаблик
|1 раунд
ответный матч
|14 июля, четверг
|22:15
|Брейдаблик
|4:1
|УЭ Санта-Колома
|3 раунд
первый матч
|4 августа, четверг
|21:45
|Брейдаблик
|1:3
|Истанбул Башакшехир
|2 раунд
первый матч
|21 июля, четверг
|22:15
|Брейдаблик
|2:0
|Будучность
|1 раунд
первый матч
|7 июля, четверг
|18:00
|УЭ Санта-Колома
|0:1
|Брейдаблик