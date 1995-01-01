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    Брейдаблик - результаты

    Город Коупавогюр
    Дивизион Исландия-Пепсидейлд карла
    Сайт http://www.breidablik.is/frettir.php?id_teg=0
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    3 раунд
    ответный матч    		 11 августа, четверг 20:45 Истанбул Башакшехир 3:0 Брейдаблик
    2 раунд
    ответный матч    		 28 июля, четверг 21:30 Будучность 2:1 Брейдаблик
    1 раунд
    ответный матч    		 14 июля, четверг 22:15 Брейдаблик 4:1 УЭ Санта-Колома
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    3 раунд
    первый матч    		 4 августа, четверг 21:45 Брейдаблик 1:3 Истанбул Башакшехир
    2 раунд
    первый матч    		 21 июля, четверг 22:15 Брейдаблик 2:0 Будучность
    1 раунд
    первый матч    		 7 июля, четверг 18:00 УЭ Санта-Колома 0:1 Брейдаблик
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