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Эстония. Премиум Лига
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Нарва Транс
Результаты
Нарва Транс - результаты матчей
Нарва
Эстония. Премиум Лига
Стадион:
Кренгольм
Сайт:
http://www.fctrans.ee/
Тренер:
Алексей Еременко
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Эстония. Премиум Лига. 2026
Эстония. Премиум Лига. 2025
Эстония. Премиум Лига. 2024
Лига конференций. 2023/2024
Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Товарищеские матчи. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
12.09 | 14:30
Нымме Калью
2 : 0
Нарва Транс
08.09 | 17:30
Нарва Транс
2 : 2
Флора
05.09 | 14:30
Курессааре
3 : 1
Нарва Транс
30.08 | 19:00
Нарва Транс
0 : 2
Таммека
21.08 | 19:00
Левадия
4 : 0
Нарва Транс
16.08 | 17:00
Нарва Транс
1 : 1
Пайде
08.08 | 19:00
Нарва Транс
0 : 2
Нымме Калью
31.07 | 19:00
Нымме Юнайтед
1 : 2
Нарва Транс
18.07 | 17:00
Нарва Транс
3 : 1
Пярну Вапрус
10.07 | 19:00
Харью
3 : 0
Нарва Транс
04.07 | 19:00
Нарва Транс
1 : 3
Левадия
21.06 | 14:30
Таммека
1 : 0
Нарва Транс
16.06 | 19:00
Курессааре
0 : 0
Нарва Транс
13.06 | 14:30
Нарва Транс
1 : 2
Нымме Юнайтед
30.05 | 14:30
Харью
3 : 0
Нарва Транс
20.05 | 19:00
Нарва Транс
1 : 0
Пайде
16.05 | 14:30
Нарва Транс
0 : 3
Флора
09.05 | 17:00
Пярну Вапрус
2 : 0
Нарва Транс
01.05 | 14:30
Нарва Транс
0 : 3
Нымме Калью
26.04 | 17:00
Левадия
7 : 0
Нарва Транс
22.04 | 19:00
Флора
6 : 0
Нарва Транс
18.04 | 14:30
Нарва Транс
1 : 2
Курессааре
11.04 | 17:00
Нымме Юнайтед
5 : 1
Нарва Транс
07.04 | 19:00
Нарва Транс
3 : 0
Таммека
03.04 | 14:30
Нымме Калью
2 : 1
Нарва Транс
21.03 | 15:30
Нарва Транс
2 : 1
Пярну Вапрус
15.03 | 13:30
Пайде
1 : 0
Нарва Транс
07.03 | 18:00
Нарва Транс
1 : 2
Харью
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