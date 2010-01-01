Турниры:
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
|16 тур
|2 ноября, суббота
|14:00
|Звезда
|0:1
|Псков-747
|15 тур
|26 октября, суббота
|15:30
|Псков-747
|0:2
|Ленинградец
|14 тур
|18 октября, пятница
|15:00
|Велес
|6:0
|Псков-747
|13 тур
|12 октября, суббота
|15:00
|Псков-747
|2:3
|Торпедо Вл
|12 тур
|5 октября, суббота
|15:00
|Псков-747
|1:2
|Родина
|11 тур
|27 сентября, пятница
|18:00
|Олимп-Долгопрудный
|2:0
|Псков-747
|10 тур
|21 сентября, суббота
|16:00
|Псков-747
|1:0
|Коломна
|9 тур
|14 сентября, суббота
|19:00
|Муром
|3:0
|Псков-747
|8 тур
|6 сентября, пятница
|17:00
|Псков-747
|0:0
|Луки-Энергия
|7 тур
|30 августа, пятница
|16:30
|Знамя Труда
|2:3
|Псков-747
|6 тур
|23 августа, пятница
|17:00
|Псков-747
|1:1
|Зенит-2
|5 тур
|15 августа, четверг
|19:00
|Казанка
|1:2
|Псков-747
|4 тур
|9 августа, пятница
|18:30
|Псков-747
|2:1
|Звезда
|3 тур
|1 августа, четверг
|18:30
|Ленинградец
|3:0
|Псков-747
|2 тур
|24 июля, среда
|18:30
|Псков-747
|2:0
|Велес
|1 тур
|16 июля, вторник
|17:00
|Олимп
|0:0
|Псков-747