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    Псков-747 - результаты

    Город Псков
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт http://pskov-747.ru/
    Стадион 747
    Тренер Игорь Васильев
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
    16 тур
    		2 ноября, суббота 14:00 Звезда 0:1 Псков-747
    15 тур
    		26 октября, суббота 15:30 Псков-747 0:2 Ленинградец
    14 тур
    		18 октября, пятница 15:00 Велес 6:0 Псков-747
    13 тур
    		12 октября, суббота 15:00 Псков-747 2:3 Торпедо Вл
    12 тур
    		5 октября, суббота 15:00 Псков-747 1:2 Родина
    11 тур
    		27 сентября, пятница 18:00 Олимп-Долгопрудный 2:0 Псков-747
    10 тур
    		21 сентября, суббота 16:00 Псков-747 1:0 Коломна
    9 тур
    		14 сентября, суббота 19:00 Муром 3:0 Псков-747
    8 тур
    		6 сентября, пятница 17:00 Псков-747 0:0 Луки-Энергия
    7 тур
    		30 августа, пятница 16:30 Знамя Труда 2:3 Псков-747
    6 тур
    		23 августа, пятница 17:00 Псков-747 1:1 Зенит-2
    5 тур
    		15 августа, четверг 19:00 Казанка 1:2 Псков-747
    4 тур
    		9 августа, пятница 18:30 Псков-747 2:1 Звезда
    3 тур
    		1 августа, четверг 18:30 Ленинградец 3:0 Псков-747
    2 тур
    		24 июля, среда 18:30 Псков-747 2:0 Велес
    1 тур
    		16 июля, вторник 17:00 Олимп 0:0 Псков-747
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