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Германия. Вторая Бундеслига
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Оснабрюк
Состав
€ 6 млн
Оснабрюк - состав команды
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Стадион ан дер Бремер Брюке
Сайт:
http://www.vfl.de
Тренер:
Уве Кошинат
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
32
Крамри Йонас
Вра
22
€ 1 млн
1
Niklas Sauter
Вра
-
42
Гомес Джонатан
Защ
23
€ 0.8 млн
28
Фабер Конрад
Защ
28
€ 0.5 млн
24
Мюллер Янник
Защ
32
€ 0.4 млн
4
Ханна Йель Абу
Защ
28
€ 0.35 млн
25
Виманн Никлас
Защ
27
€ 0.35 млн
7
Айдини Башким
Защ
33
€ 0.1 млн
21
Бек Адриан
Пол
29
€ 1.5 млн
8
Теше Роберт
Пол
39
€ 0.1 млн
7
Кьерех Даниэль-Кофи
Пол
30
€ 0.1 млн
8
Leonhard Munst
Пол
-
26
Fridolin Wagner
Пол
-
3
Frederik Christensen
Пол
-
19
Опиц Леон
Нап
21
€ 0.6 млн
17
Раймунд Лука
Нап
21
€ 0.4 млн
10
Прегер Кай
Нап
34
€ 0.2 млн
15
Bjarke Jacobsen
Нап
-
9
Nikky Goguadze
Нап
-
29
David Kopacz
Нап
-
14
Luc Ihorst
Нап
-
9
Julian Kania
Нап
-
6
B. Henning
Нап
-
11
Robin Meißner
Нап
-
31
Patrick Kammerbauer
Нап
-
Всего игроков: 25, из них вратарей: 2, защитников: 6, полузащитников: 6, нападающих: 11
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