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ХБ Торсхавн
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ХБ Торсхавн - результаты матчей
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Лига Европы. Квалификация 2009/2010
13.09 | 20:30
Скала
2 : 2
ХБ Торсхавн
28.08 | 20:30
Викингур
1 : 3
ХБ Торсхавн
23.08 | 17:00
ХБ Торсхавн
0 : 0
Вестур
16.08 | 17:00
ХБ Торсхавн
2 : 0
Б68 Тофтир
10.08 | 20:30
КИ Клаксвик
0 : 2
ХБ Торсхавн
03.08 | 20:30
ХБ Торсхавн
3 : 1
Рунавик
05.07 | 17:00
Вестур
1 : 4
ХБ Торсхавн
29.06 | 20:30
ХБ Торсхавн
4 : 1
Скала
21.06 | 17:00
Б36 Торсхавн
0 : 3
ХБ Торсхавн
14.06 | 19:15
Аргир
3 : 1
ХБ Торсхавн
30.05 | 17:00
ХБ Торсхавн
0 : 0
Викингур
26.05 | 20:30
Б68 Тофтир
0 : 1
ХБ Торсхавн
18.05 | 20:30
ХБ Торсхавн
3 : 4
ЭБ/Стреймур
08.05 | 20:30
Рунавик
2 : 1
ХБ Торсхавн
03.05 | 17:00
ХБ Торсхавн
1 : 1
Аргир
26.04 | 19:15
ХБ Торсхавн
0 : 2
КИ Клаксвик
19.04 | 19:15
Б68 Тофтир
3 : 1
ХБ Торсхавн
12.04 | 17:00
ЭБ/Стреймур
1 : 2
ХБ Торсхавн
06.04 | 20:00
ХБ Торсхавн
2 : 2
Б36 Торсхавн
01.04 | 21:00
Викингур
2 : 1
ХБ Торсхавн
15.03 | 18:00
ХБ Торсхавн
2 : 0
Вестур
08.03 | 20:15
Скала
1 : 2
ХБ Торсхавн
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