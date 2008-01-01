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    Моркамб - результаты

    Город Моркамб
    Дивизион Англия-Вторая Футбольная Лига
    Сайт http://www.morecambefc.premiumtv.co.uk
    Турниры:
    Англия. Кубок лиги (2022/2023)
    1/16 финала
    		8 ноября, вторник 22:45 Милтон Кинс Донс 2:0 Моркамб
    2 раунд
    		23 августа, вторник 21:45 Ротерхэм 0:1 Моркамб
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