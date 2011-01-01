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Норвегия. Элитсериен
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Олесунн
Результаты
€ 2 млн
Олесунн - результаты матчей
Олесунн
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
Сайт:
http://www.aafk.no/
Тренер:
Тронд Фредриксен
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Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Норвегия. Элитсериен. 2026
Норвегия. Элитсериен. 2023
Норвегия. Элитсериен. 2022
Норвегия. Элитсериен. 2020
Норвегия. Элитсериен. 2017
Норвегия. Элитсериен. 2016
Норвегия. Элитсериен. 2015
Норвегия. Элитсериен. 2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Copa del Sol. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Copa del Sol. 2011
Лига Европы. 2010/2011
13.09 | 18:00
КФУМ-Камератене
2 : 1
Олесунн
04.09 | 20:00
Олесунн
2 : 0
Старт
30.08 | 18:00
Викинг
2 : 1
Олесунн
16.08 | 15:30
Олесунн
5 : 5
Волеренга
09.08 | 18:00
ХамКам
1 : 1
Олесунн
02.08 | 18:00
Олесунн
2 : 6
Тромсе
26.07 | 20:15
Олесунн
1 : 1
Викинг
16.07 | 20:00
Волеренга
6 : 1
Олесунн
11.07 | 17:00
Олесунн
2 : 2
Мольде
29.05 | 20:00
Олесунн
2 : 2
ХамКам
25.05 | 18:00
Тромсе
1 : 1
Олесунн
20.05 | 21:00
Олесунн
2 : 1
Бранн
16.05 | 17:00
Русенборг
2 : 3
Олесунн
03.05 | 18:00
Сандефьорд
1 : 0
Олесунн
26.04 | 18:00
Олесунн
1 : 1
Кристиансунд
18.04 | 15:00
Буде-Глимт
3 : 0
Олесунн
12.04 | 18:00
Олесунн
2 : 2
КФУМ-Камератене
07.04 | 20:00
Олесунн
2 : 3
Фредрикстад
21.03 | 18:00
Старт
1 : 1
Олесунн
15.03 | 19:00
Олесунн
1 : 3
Лиллестрем
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