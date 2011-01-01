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    Олесунн - результаты

    Город Олесунн
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.aafk.no/
    Стадион Колор Лайн Стэдиум
    Тренер Тронд Фредриксен
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2022
    30 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 Тромсе 2:2 Олесунн
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 Олесунн 2:1 Лиллестрем
    28 тур
    		30 октября, воскресенье 19:00 Кристиансунн 4:0 Олесунн
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 18:00 Олесунн 1:0 Сандефьорд
    25 тур
    		19 октября, среда 19:00 Йерв 0:1 Олесунн
    26 тур
    		16 октября, воскресенье 18:00 Олесунн 0:0 ХамКам
    24 тур
    		2 октября, воскресенье 18:00 Олесунн 2:1 Викинг
    23 тур
    		18 сентября, воскресенье 21:00 Мольде 3:0 Олесунн
    22 тур
    		11 сентября, воскресенье 19:00 Олесунн 1:3 Сарпсборг 08
    21 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 1:2 Олесунн
    20 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Олесунн 1:1 Одд
    19 тур
    		21 августа, воскресенье 21:00 Русенборг 2:1 Олесунн
    18 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Олесунн 1:2 Хаугесунд
    17 тур
    		7 августа, воскресенье 21:00 Волеренга 4:0 Олесунн
    16 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Олесунн 1:2 Буде-Глимт
    14 тур
    		17 июля, воскресенье 21:00 Олесунн 0:0 Русенборг
    13 тур
    		12 июля, вторник 21:00 Сандефьорд 2:2 Олесунн
    12 тур
    		3 июля, воскресенье 19:00 Олесунн 1:0 Стремсгодсет
    11 тур
    		26 июня, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:0 Олесунн
    10 тур
    		19 июня, воскресенье 21:00 Олесунн 2:2 Волеренга
    9 тур
    		29 мая, воскресенье 19:00 Хаугесунд 2:2 Олесунн
    8 тур
    		25 мая, среда 19:00 Олесунн 2:1 Йерв
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:2 Олесунн
    6 тур
    		16 мая, понедельник 19:00 Олесунн 0:2 Мольде
    5 тур
    		8 мая, воскресенье 21:00 ХамКам 0:0 Олесунн
    15 тур
    		28 апреля, четверг 21:00 Лиллестрем 2:0 Олесунн
    4 тур
    		23 апреля, суббота 17:00 Одд 2:3 Олесунн
    3 тур
    		18 апреля, понедельник 19:00 Олесунн 2:2 Тромсе
    2 тур
    		10 апреля, воскресенье 21:00 Викинг 1:0 Олесунн
    1 тур
    		3 апреля, воскресенье 19:00 Олесунн 1:0 Кристиансунн
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