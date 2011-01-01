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Ирландия. Премьер Дивизион
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Богемианс
Результаты
€ 1 млн
Богемианс - результаты матчей
Дублин
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Далимаунт Парк
Сайт:
http://bohemianfc.com/
Тренер:
Деклан Девайн
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Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Чемпионов. 2010/2011
Лига Чемпионов. 2009/2010
11.09 | 21:45
Голуэй Юнайтед
2 : 3
Богемианс
28.08 | 21:45
Богемианс
3 : 0
Слайго Роверс
21.08 | 21:45
Богемианс
5 : 3
Дерри Сити
09.08 | 17:00
Уотерфорд
3 : 1
Богемианс
02.08 | 21:00
Богемианс
1 : 1
Голуэй Юнайтед
03.07 | 21:45
Дроэда Юнайтед
0 : 2
Богемианс
26.06 | 22:00
Богемианс
2 : 0
Сент-Патрикс
22.06 | 21:45
Шелбурн
0 : 3
Богемианс
19.06 | 22:00
Богемианс
1 : 2
Дандолк
12.06 | 21:45
Дерри Сити
4 : 1
Богемианс
29.05 | 21:45
Слайго Роверс
1 : 3
Богемианс
25.05 | 22:00
Богемианс
1 : 2
Шэмрок Роверс
22.05 | 21:45
Голуэй Юнайтед
2 : 4
Богемианс
15.05 | 21:45
Богемианс
2 : 1
Дроэда Юнайтед
08.05 | 21:45
Дандолк
1 : 3
Богемианс
04.05 | 19:00
Богемианс
2 : 2
Шелбурн
01.05 | 22:00
Богемианс
1 : 1
Дерри Сити
24.04 | 21:45
Сент-Патрикс
3 : 1
Богемианс
17.04 | 22:00
Шэмрок Роверс
2 : 1
Богемианс
10.04 | 21:45
Богемианс
1 : 2
Слайго Роверс
06.04 | 19:00
Богемианс
1 : 1
Уотерфорд
03.04 | 21:45
Дроэда Юнайтед
0 : 0
Богемианс
20.03 | 23:00
Богемианс
1 : 1
Дандолк
16.03 | 22:45
Шелбурн
0 : 0
Богемианс
13.03 | 22:45
Богемианс
1 : 0
Голуэй Юнайтед
06.03 | 22:45
Уотерфорд
0 : 1
Богемианс
27.02 | 23:00
Богемианс
3 : 2
Шэмрок Роверс
20.02 | 22:45
Дерри Сити
0 : 1
Богемианс
14.02 | 22:45
Слайго Роверс
0 : 4
Богемианс
08.02 | 17:00
Богемианс
0 : 0
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