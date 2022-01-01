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Англия. Первая лига
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Ноттс Каунти
Состав
€ 4 млн
Ноттс Каунти - состав команды
Ноттингем
Англия. Первая лига
Стадион:
Мидоу Лэйн Стэдиум
Сайт:
http://www.nottscountyfc.co.uk
Тренер:
Мартин Аллен
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
James Belshaw
Вра
-
26
Самуэльс-Смит Ише
Защ
20
€ 0.7 млн
4
Бедо Джейкоб
Защ
26
€ 0.35 млн
12
Несс Лукас
Защ
24
€ 0.15 млн
3
МакДональд Род
Защ
34
€ 0.05 млн
2
James Gibbons
Защ
-
15
Jack Evans
Защ
-
44
Matthew Baker
Защ
-
28
Lewis Macari
Защ
-
8
Купер Оливер
Пол
26
€ 1.5 млн
27
Танген Харальд
Пол
25
€ 0.5 млн
20
Робертсон Скотт
Пол
25
€ 0.25 млн
11
Грант Конор
Пол
25
€ 0.225 млн
6
Хинчи Джек
Пол
23
€ 0.1 млн
18
Matt Palmer
Пол
-
10
Rosaire Longelo
Пол
-
14
Tom Iorpenda
Пол
-
27
Rory Finneran
Пол
-
10
Джонс Джоди
Нап
28
€ 0.35 млн
33
Emile Acquah
Нап
-
9
Daniel Kanu
Нап
-
39
Lee Ndlovu
Нап
-
19
Luka Benjamin Smyth
Нап
-
25
Nick Tsaroulla
Нап
-
5
Matthew Platt
Нап
-
16
Dean Campbell
Нап
-
42
Hindolo Mustapha
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 1, защитников: 8, полузащитников: 9, нападающих: 9
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