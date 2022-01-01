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Англия. Первая лига
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Ноттс Каунти
Расписание
€ 4 млн
Ноттс Каунти - расписание матчей
Ноттингем
Англия. Первая лига
Стадион:
Мидоу Лэйн Стэдиум
Сайт:
http://www.nottscountyfc.co.uk
Тренер:
Мартин Аллен
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
19.09 | 17:00
Рединг
- : -
Ноттс Каунти
26.09 | 17:00
Ноттс Каунти
- : -
Блэкпул
03.10 | 17:00
Питерборо Юнайтед
- : -
Ноттс Каунти
10.10 | 14:30
Ноттс Каунти
- : -
Оксфорд
17.10 | 17:00
Уиком Уондерерс
- : -
Ноттс Каунти
20.10 | 21:45
Ноттс Каунти
- : -
Шеффилд Уэнсдэй
24.10 | 17:00
Ноттс Каунти
- : -
Стокпорт Каунти
31.10 | 18:00
Мэнсфилд Таун
- : -
Ноттс Каунти
14.11 | 18:00
Бромли
- : -
Ноттс Каунти
21.11 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Стивенидж
28.11 | 15:30
Милтон Кинс Донс
- : -
Ноттс Каунти
01.12 | 22:45
Ноттс Каунти
- : -
Уимблдон
12.12 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Плимут Аргайл
19.12 | 18:00
Лейтон Ориент
- : -
Ноттс Каунти
26.12 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Кембридж Юнайтед
29.12 | 22:45
Уиган Атлетик
- : -
Ноттс Каунти
01.01 | 18:00
Барнсли
- : -
Ноттс Каунти
09.01 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Лейтон Ориент
16.01 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Уиком Уондерерс
19.01 | 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
Ноттс Каунти
23.01 | 18:00
Стокпорт Каунти
- : -
Ноттс Каунти
30.01 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Мэнсфилд Таун
06.02 | 18:00
Бертон Альбион
- : -
Ноттс Каунти
09.02 | 22:45
Ноттс Каунти
- : -
Донкастер Роверс
13.02 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Хаддерсфилд Таун
20.02 | 18:00
Брэдфорд Сити
- : -
Ноттс Каунти
27.02 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Бромли
06.03 | 18:00
Лестер
- : -
Ноттс Каунти
13.03 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Лутон Таун
20.03 | 18:00
Стивенидж
- : -
Ноттс Каунти
26.03 | 18:00
Ноттс Каунти
- : -
Барнсли
29.03 | 17:00
Плимут Аргайл
- : -
Ноттс Каунти
03.04 | 17:00
Ноттс Каунти
- : -
Уиган Атлетик
10.04 | 17:00
Кембридж Юнайтед
- : -
Ноттс Каунти
13.04 | 21:45
Блэкпул
- : -
Ноттс Каунти
17.04 | 17:00
Ноттс Каунти
- : -
Рединг
24.04 | 17:00
Оксфорд
- : -
Ноттс Каунти
27.04 | 21:45
Ноттс Каунти
- : -
Питерборо Юнайтед
01.05 | 17:00
Ноттс Каунти
- : -
Милтон Кинс Донс
08.05 | 14:30
Уимблдон
- : -
Ноттс Каунти
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