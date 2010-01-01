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    Нитра - результаты

    Город Нитра
    Дивизион Словакия-Цоргонь-Лига
    Сайт http://www.fcnitra.sk/
    Турниры:
    Лига Европы (2010/2011), ответный матч

    ответный матч    		 8 июля, четверг 20:30 Дьёр 3:1 Нитра
    Лига Европы (2010/2011), первый матч

    первый матч    		 1 июля, четверг 20:00 Нитра 2:2 Дьёр
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