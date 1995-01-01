Турниры:
Лига Европы (2014/2015), ответный матч
Лига Европы (2014/2015), первый матч
|Квалификация, 3 раунд
ответный матч
|7 августа, четверг
|22:45
|Металлург
|0:1
|Омония
|Квалификация, 2 раунд
ответный матч
|22 июля, вторник
|23:00
|Железничар
|2:2
|Металлург
|Квалификация, 1 раунд
ответный матч
|10 июля, четверг
|22:45
|Металлург
|2:0
|УЭ Санта-Колома
|Квалификация, 3 раунд
первый матч
|31 июля, четверг
|20:00
|Омония
|3:0
|Металлург
|Квалификация, 2 раунд
первый матч
|17 июля, четверг
|22:30
|Металлург
|0:0
|Железничар
|Квалификация, 1 раунд
первый матч
|3 июля, четверг
|20:00
|УЭ Санта-Колома
|0:3
|Металлург