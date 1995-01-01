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    Металлург - результаты

    Город Скопье
    Дивизион Северная Македония-Первая Лига
    Турниры:
    Лига Европы (2014/2015), ответный матч
    Квалификация, 3 раунд
    ответный матч    		 7 августа, четверг 22:45 Металлург 0:1 Омония
    Квалификация, 2 раунд
    ответный матч    		 22 июля, вторник 23:00 Железничар 2:2 Металлург
    Квалификация, 1 раунд
    ответный матч    		 10 июля, четверг 22:45 Металлург 2:0 УЭ Санта-Колома
    Лига Европы (2014/2015), первый матч
    Квалификация, 3 раунд
    первый матч    		 31 июля, четверг 20:00 Омония 3:0 Металлург
    Квалификация, 2 раунд
    первый матч    		 17 июля, четверг 22:30 Металлург 0:0 Железничар
    Квалификация, 1 раунд
    первый матч    		 3 июля, четверг 20:00 УЭ Санта-Колома 0:3 Металлург
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