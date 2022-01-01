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Сербия. Суперлига
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Младост
Состав
€ 1 млн
Младост - состав команды
Лучани
Сербия. Суперлига
Стадион:
Младост
Сайт:
http://www.fkmladostlucani.com/
Тренер:
Игор Савич
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Стаменкович Саша
Вра
41
€ 0.05 млн
21
Nikola Popović
Вра
-
33
Йованович Вукашин
Защ
30
€ 0.6 млн
3
Петрович Неманья
Защ
34
€ 0.15 млн
44
Цветкович Милош
Защ
36
€ 0.1 млн
40
Цветинович Душан
Защ
37
€ 0.025 млн
30
Nikola Ćirković
Защ
-
35
Nikola Leković
Защ
-
41
Nemanja Zunic
Защ
-
5
Пантич Данило
Пол
29
€ 0.25 млн
28
Бораниясевич Никола
Пол
34
€ 0.1 млн
29
Йованчич Душан
Пол
35
€ 0.1 млн
14
Мийич Милош
Пол
36
€ 0.05 млн
17
Aleksandar Varjačić
Пол
-
6
Nemanja Ahcin
Пол
-
10
Ognjen Krsmanović
Пол
-
5
Veljko Kijevčanin
Пол
-
37
Mihailo Oreščanin
Пол
-
25
Jovan Ćirić
Пол
-
9
Хаджич Ирфан
Нап
33
€ 0.1 млн
33
Удовичич Жарко
Нап
39
€ 0.025 млн
88
Vasil Tasovski
Нап
-
7
Nikola Andrić
Нап
-
14
T. Bondarenko
Нап
-
12
Milan Joksimović
Нап
-
38
Nemanja Milojević
Нап
-
39
John Mary
Нап
-
8
Janko Tumbasević
Нап
-
9
Petar Bojić
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 7, полузащитников: 10, нападающих: 10
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