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    Магдебург - результаты

    Город Магдебург
    Дивизион Германия-Региональная лига - Север
    Сайт http://www.fc-magdeburg.de/
    Турниры:
    Германия. Кубок (2022/2023)
    1/32 финала
    		1 августа, понедельник 21:46 Магдебург 0:4 Айнтрахт
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