Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хорватия. Футбольная лига
Команды
Локомотива
Состав
€ 4 млн
Локомотива - состав команды
Загреб
Хорватия. Футбольная лига
Стадион:
Стадион Краньчевичева
Сайт:
http://www.nklokomotiva.hr/
Тренер:
Сильвио Кабраха
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Карачич Фран
Защ
30
€ 0.6 млн
20
Колингер Денис
Защ
32
€ 0.45 млн
33
Каменович Димитрийе
Защ
26
€ 0.4 млн
5
Чабрая Марьян
Защ
29
€ 0.35 млн
23
Вешович Марко
Защ
35
€ 0.15 млн
22
Леовац Марин
Защ
38
€ 0.05 млн
20
Kristijan Čabrajić
Защ
-
4
Athanasios Triantafyllou
Защ
-
26
Рог Марко
Пол
31
€ 0.25 млн
17
Паяч Марко
Пол
33
€ 0.2 млн
8
Антолич Домагой
Пол
36
€ 0.1 млн
25
Gentrit Salihu
Пол
-
6
Feta Fetai
Пол
-
9
Leon Belcar
Пол
-
14
Marcel Lorber
Пол
-
2
Jakov Gurlica
Пол
-
9
Сабра Ибрагим
Нап
20
€ 0.5 млн
29
Василь Яков-Антон
Нап
24
€ 0.4 млн
24
Марич Мирко
Нап
31
€ 0.4 млн
7
Трайковски Александар
Нап
34
€ 0.15 млн
21
Denis Bušnja
Нап
-
28
Oliver Heidarsson
Нап
-
26
Dardan Morina
Нап
-
22
Mate Antunović
Нап
-
21
David Virgili Fernandez
Нап
-
30
Dušan Vuković
Нап
-
11
Lovre Kulušić
Нап
-
9
Hubert Sobol
Нап
-
15
Dominik Thaqi
Нап
-
1
Krunoslav Hendija
Нап
-
12
Josip Posavec
Нап
-
18
Mario Situm
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 0, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 16
Главные новости
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
4
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
1
Гурцкая раскритиковал «Спартак» за отказ от Самородова из-за кисты в колене
08:15
4
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
2
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
7
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
1
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
7
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+