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Команды
Линкольн
Состав
€ 2 млн
Линкольн - состав команды
Гибралтар
Стадион:
Виктория Стэдиум
Тренер:
Майк МакИлви
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Хэнкинс Джейлан
Вра
25
€ 0.125 млн
1
Гарсия Наузет
Вра
32
-
21
Нано
Защ
41
€ 0.3 млн
2
Джолли Итан
Защ
29
€ 0.15 млн
6
Лопеш Бернарду
Защ
33
€ 0.125 млн
3
Рутьенс Кристиан
Защ
28
€ 0.075 млн
5
Айю Ибрахим
Защ
38
-
5
Cardozo Tomas Gabriel Sebastian
Защ
-
20
Бритто Итан
Защ
25
-
2
Тоскано Хесус
Защ
35
-
8
Манди
Пол
37
€ 0.7 млн
4
Позо Николас
Пол
21
€ 0.1 млн
17
Ронан Киан
Пол
24
€ 0.1 млн
22
Торилья Грэм
Пол
29
€ 0.075 млн
23
Джо
Пол
35
-
4
Pinto Nicolas Sellassie Clara
Пол
-
16
Leon Mason
Пол
-
29
Lee Chipolina
Пол
-
17
Aly Coulibaly
Пол
-
5
Гарсия Габриэль
Пол
28
-
11
Juanje
Пол
-
19
Kyle Clinton
Пол
-
10
Мула Алекс
Нап
30
€ 0.25 млн
7
Кашаро Ли
Нап
44
€ 0.01 млн
18
Гарсия Тони
Нап
35
-
32
Альварес Факундо
Нап
32
-
44
Толедано Ману
Нап
24
-
19
Флалхи Идрисси Юссеф
Нап
26
-
11
Alvaro Romero
Нап
-
9
Гомес Кике
Нап
32
-
99
эль-Гобаши Айман
Нап
-
19
Flalhi Idrissi Yussef
Нап
-
Всего игроков: 32, из них вратарей: 2, защитников: 8, полузащитников: 12, нападающих: 10
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