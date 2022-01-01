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Эквадор. Серия А
Команды
ЛДУ
Состав
€ 9 млн
ЛДУ - состав команды
Кито
Эквадор. Серия А
Стадион:
Родриго Пас Дельгадо
Сайт:
http://www.clubldu.com/
Тренер:
Хосеп Алькасер
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Валье Гонсало
Вра
30
€ 1.8 млн
22
Домингес Александер
Вра
39
€ 0.1 млн
57
Вейгандт Марсело
Защ
26
€ 1.7 млн
4
Аде Рикардо
Защ
36
€ 0.3 млн
3
Richard Mina
Защ
-
44
Luis Segovia
Защ
-
30
Gian Franco Allala
Защ
-
15
Вильямиль Габриэль
Пол
25
€ 1.2 млн
8
Претелл Хесус
Пол
27
€ 0.5 млн
21
Кастильо Эдерсон
Пол
17
€ 0.5 млн
20
Fernando Cornejo
Пол
-
77
Kevin Velasco
Пол
-
27
Ruddy Mina
Пол
-
31
Juan Rodríguez
Пол
-
26
Ivan Zambrano
Пол
-
28
Josué Cuero
Пол
-
5
Sebastián González
Пол
-
10
Альварадо Александер
Нап
27
€ 1.2 млн
13
Корозо Яннер
Нап
31
€ 1 млн
11
Эстрада Микаэль
Нап
30
€ 0.6 млн
16
Дейверсон
Нап
35
€ 0.35 млн
24
Кабеса Алехандро
Нап
29
€ 0.1 млн
99
Cristian Tobar
Нап
-
23
Yerlin Quinonez
Нап
-
67
J. Carabali
Нап
-
33
L. Quinonez
Нап
-
7
Lucas Rodriguez
Нап
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 2, защитников: 5, полузащитников: 10, нападающих: 10
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