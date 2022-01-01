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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Кривбасс
Состав
€ 10,68 млн
Кривбасс - состав команды
Кривой Рог
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Стадион:
Горняк
Сайт:
http://www.fckryvbas.dp.ua/
Тренер:
Патрик ван Леувен
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
12
Кемкин Александр
Вра
24
€ 1 млн
30
Маханьков Владимир
Вра
29
€ 0.4 млн
1
Хома Богдан
Вра
23
€ 0.1 млн
4
Виливальд Владимир
Защ
22
€ 1.5 млн
5
Бекавац Анте
Защ
24
€ 0.6 млн
15
Джонс Джозеф
Защ
21
€ 0.6 млн
6
Конате Бакари
Защ
23
€ 0.5 млн
16
Боржес Тьяго
Защ
21
€ 0.4 млн
3
Рохас Карлос
Защ
22
€ 0.4 млн
3
Мпанзу Джимми
Защ
24
-
28
Santiago Cuiza
Защ
-
2
Oleksiy Tovarnytskyi
Защ
-
5
Viacheslav Kulbachuk
Защ
-
8
Бизимана Джихад
Пол
29
€ 0.75 млн
8
Шевченко Ярослав
Пол
20
€ 0.7 млн
6
Пидгурский Денис
Пол
23
€ 0.5 млн
21
Каменский Александр
Пол
19
€ 0.4 млн
10
Герберт Джованни
Пол
21
€ 0.4 млн
17
Нави Рой
Пол
22
€ 0.275 млн
28
Майя Джоэль
Пол
20
€ 0.1 млн
18
Лин Бар
Нап
22
€ 1 млн
7
Ривас Джексон
Нап
24
€ 0.6 млн
14
Сек Ассан
Нап
22
€ 0.3 млн
20
Боднар Матвей
Нап
18
€ 0.15 млн
24
Мулик Владимир
Нап
20
-
11
Cyprian Kachwele
Нап
-
25
Бутенко Тимур
Нап
19
-
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 7
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